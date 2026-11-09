விஜயின் அறிவுரையை ஏற்பார்களா மாணவர்கள்?: அந்துமணி பதில்கள்
விஜயின் அறிவுரையை ஏற்பார்களா மாணவர்கள்?: அந்துமணி பதில்கள்
UPDATED : நவ 09, 2026 04:31 AM
ADDED : நவ 09, 2026 04:30 AM
UPDATED : நவ 09, 2026 04:31 AM ADDED : நவ 09, 2026 04:30 AM
இன்றைய மாணவர்களுக்கு, விஜய் பேசுவதே வேதவாக்கு; இந்த நல்ல அறிவுரையை யும் மனதில் பதித்து சாதிக்க வேண்டும்.
இந்தியா முழுதும்... இல்லை இல்லை... உலகம் முழுதும் கொண்டு வரப்பட வேண்டிய பாடத்திட்டம். சமீபத்தில் ஒரு ஜப்பானியர் என்னை பார்க்க வந்திருந்தார். அவர், 'ஜப்பானில் எவருக்கும் குடும்ப வாழ்விலோ, காதலிலோ, ஏன் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் சேர்ந்து வாழும் உறவுகளில் கூட நாட்டம் இல்லை' என்கிறார். எல்லாரும் இயந்திரத்தனமான வாழ்க்கையையே வாழ்வதாக அவர் கூறியது, அதிர்ச்சியளித்தது.
இது, நீதிமன்றங்கள் வழக்குகளை விரைவாக முடித்து வைக்க உதவியாக இருக்கும். தண்டனைகளையும் கடுமையாக்கினால், குற்றங்கள் குறையும்; குழந்தைகளும், பெற்றோரும் நிம்மதியாக இருப்பர்.
எவ்வளவு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியும், பலர் இன்னும் ஏமாந்து தானே இருக்கின்றனர். வங்கிகளும் பல பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றுமாறு எடுத்துக் கூறுகின்றன. இதற்கு மேல் அவர்களால் என்ன செய்ய முடியும் கோபாலன்?
அதனுடன் அரசியல் கட்சிகள் தங்கள், 'வெயிட்'டை காண்பிப்பதற்காக, காவல் துறையினரை ஏவல் துறையினராக நடத்தக்கூடாது என்றும் கூற வேண்டும்.
திட்டங்களை ஆரம்பித்தால் மட்டும் போதாது. அவை மக்களுக்கு தொடர்ந்து தரமாக கிடைக்கிறதா என்பதையும் ஆட்சியாளர்களும், அதிகாரிகளும் கண்காணிக்க வேண்டும்.
கமிஷனரம்மாவுக்கு தமிழகத்தின் சார்பில் ஒரு, 'ராயல் சல்யூட்!'