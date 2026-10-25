பா.ஜ.,வுக்கு எதிராக அண்ணாமலை அறிக்கை: மூத்த தலைவர்கள் வருத்தம்!
பா.ஜ.,வுக்கு எதிராக அண்ணாமலை அறிக்கை: மூத்த தலைவர்கள் வருத்தம்!
ADDED : அக் 25, 2026 01:40 AM
ADDED : அக் 25, 2026 01:40 AM
புதுடில்லி: 'வீ த லீடர்ஸ்' தலைவரும், முன்னாள் தமிழக பா.ஜ., தலைவருமான அண்ணாமலை குறித்து, டில்லி பா.ஜ., வட்டாரங்களில் இப்போது பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது. குறிப்பாக, சமீபத்தில் பா.ஜ.,விற்கு எதிராக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கை, பல மூத்த தலைவர்களை வருத்தத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
'அண்ணாமலையின், 'என் மண்; என் மக்கள்' யாத்திரைக்கு பிரதமர் மோடியும், அமித் ஷாவும் பெரும் ஆதரவு அளித்ததுடன், பார்லி.,யிலும் அண்ணாமலையை பாராட்டி பேசியுள்ளார் மோடி. அப்படியிருக்க அண்ணாமலை ஏன் இப்படி நடந்து கொள்கிறார்?' என, பா.ஜ., மூத்த தலைவர்கள் வருத்தப்படுகின்றனர்.
இது குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவிடம், மூத்த தலைவர் ஒருவர் கேட்டபோது, 'அண்ணாமலை பற்றி நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் இப்போது நடக்கிறது. அவருக்கு பொருளாதார ரீதியாக ஏதோ ஆபத்து வரும் போலிருக்கிறது. அதிலிருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளவே, இப்படி கட்சிக்கு எதிராக பேசி வருகிறார்' என்றாராம் அமித் ஷா.
'தமிழக பா.ஜ., பார்வையாளராக நியமிக்கப்பட்ட ராம் மாதவ், கள நிலவரம் தொடர்பான தன் அறிக்கையை சமர்ப்பித்து விட்டார்' என்று, செய்திகள் அடிபடும் நிலையில், 'அப்படி எந்த அறிக்கையும் அளிக்கவில்லை' என்கின்றனர், அமித் ஷாவிற்கு நெருக்கமானவர்கள்.
'தமிழக மாவட்டங்கள் அனைத்திற்கும் ராம் மாதவ், 'விசிட்' செய்து அறிக்கை தருவார். ஜனவரியில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும்படி தலைமை கேட்டுள்ளது. அதுவரை நயினார் நாகேந்திரன் தமிழக பா.ஜ., தலைவராக நீடிப்பார்' என்கிறது டில்லி பா.ஜ., வட்டாரங்கள்.