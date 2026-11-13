அபத்தமான குற்றச்சாட்டு; ராகுல் சொல்வது பொய்; பாஜ பதிலடி
அபத்தமான குற்றச்சாட்டு; ராகுல் சொல்வது பொய்; பாஜ பதிலடி
ADDED : நவ 13, 2026 06:21 PM
ADDED : நவ 13, 2026 06:21 PM
புதுடில்லி: பிரதமர் மோடி தனது தொலைபேசியை ஒட்டுக் கேட்டதாக காங்கிரஸ் எம்பியும், லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் குற்றம் சாட்டியதை அடுத்து, பாஜ கடும் பதிலடி கொடுத்துள்ளது.
கேரள பாஜ தலைவர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் கூறியதாவது: ராகுலிடம் நான் முழு மரியாதையுடன் உறுதியாகச் சொல்லக்கூடியது என்ன வென்றால், அவர் பரிசோதித்துக் கொள்ள வேண்டும். அவருடைய தொலைபேசியை ஒட்டுக் கேட்பதில் யாருக்கும் அக்கறை இல்லை.
ஒருவேளை யாருக்காவது அதில் ஆர்வம் இருந்தால், அவருடைய மூளை ஏன் நாளுக்கு நாள் பொய்களின் அடிப்படையிலேயே இயங்குகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதில்தான், என்றார்.
பாஜ செய்தித் தொடர்பாளர் துஹின் சின்ஹா கூறியதாவது: ராகுல் ஒரு பழக்கமான பொய்யர். ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதிய பொய்யையோ அல்லது ஒரு புதிய அவதூறையோ பரப்பாமல் அவரால் வாழ முடியாது. ஆதாரமின்றி அபத்தமான குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறார். ராகுல் சொல்வது பொய்.
ராகுல் தாக்கிவிட்டு ஓடும் அரசியலில் நம்பிக்கை கொண்டவர். ஒரு நாள் அபத்தமான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துவிட்டு, அதற்கு ஆதரவாக ஆதாரம் அளிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தை உணராமல், மூன்று நாட்களுக்குள் தனது குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்க முடியாதபோது, மற்றொரு பிரச்னைக்குத் திசை திருப்புகிறார்.
ஏற்கனவே ஓட்டு திருட்டு எனக் கூறப்படுவது தொடர்பான ஆதாரங்களை ராகுல் சமர்ப்பிக்கவில்லை. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.