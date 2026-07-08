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லஞ்சம் வசூல் புகார் எதிரொலி: புளியரை சோதனைச்சாவடி மூடல்

லஞ்சம் வசூல் புகார் எதிரொலி: புளியரை சோதனைச்சாவடி மூடல்

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ADDED : ஜூலை 08, 2026 09:18 PM

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ADDED : ஜூலை 08, 2026 09:18 PM

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தென்காசி: தொடர் லஞ்ச புகார் எதிரொலியாக புளியரை போக்குவரத்து சோதனைச் சாவடி மூடப்பட்டு, போலீஸ் சோதனைச் சாவடியுடன் இணைக்க கலெக்டர் ரஞ்சித் சிங் உத்தரவிட்டார்.

தென்காசி மாவட்டம் புளியரை தமிழக - கேரள எல்லை சோதனைச்சாவடி வழியாக தினமும் ஆயிரக்கணக்கான கனிமம் ஏற்றிய லாரிகள் கேரளாவுக்கு சென்று வருகின்றன. இந்த லாரிகளின் டிரைவர்கள் இடம் சோதனைச்சாவடி ஊழியர்கள் லஞ்சம் வாங்குவதாக புகார்கள் எழுந்தன. இதன்பேரில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை நடத்தி பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இங்கு நடக்கும் முறைகேடுகள் தொடர்பாக சமீபத்தில் கனிமவளத்துறை அமைச்சர் பிரபு ஆய்வு செய்தார்.

இந்நிலையில் மலையாள செய்தி சேனல் ஒன்றில் சோதனை சாவடியில் ஊழியர்கள் லஞ்சம் வாங்குவது போன்ற வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.இதன் எதிரொலியாக சோதனை சாவடி மூடப்பட்டுள்ளது. அது பற்றிய கலெக்டர் அறிக்கையில் வேறு காரணம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.தென்காசி மாவட்டகலெக்டர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டை, புளியறை கிராமத்தில் தென்காசி வட்டார போக்குவரத்துச் சோதனை சாவடி இயங்கி வருகிறது. இதில் இருந்து 1 கிமீ தொலைவில் தென்காசி மாவட்ட போலீசாரின் சோதனைச்சாவடியும் செயல்பட்டு வருகிறது.

இரண்டு சோதனைச்சாவடிகளிலும் கேரளாவுக்கு செல்லும் அனைத்து வகையான வாகனங்களும் சோதனை செய்யப்படுகின்றன. இதனால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதாகவும், குற்றால சீசன் காலங்களில் அதிகமான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதாகவும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் கவனத்திற்கு வந்தது. இரண்டு சோதனைச்சாவடிகளிலும், அத்தியாவசிய பொருட்கள் ஏற்றிவரும் கனரக வாகனங்களின் ஆவணங்களை சரிபார்த்து அனுமதி பெறுவதற்கும் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. இதனால், புளியரை சோதனைச்சாவடி இனி தனியாக செயல்படாமல், அருகில் போலீஸ் சோதனைச்சாவடி உடன் இணைந்து ஒருங்கிணைந்து செயல்படும். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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