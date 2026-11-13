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என்னுடன் விவாதத்திற்கு வாருங்கள்; ராகுல் மீண்டும் அதே பல்லவி!

என்னுடன் விவாதத்திற்கு வாருங்கள்; ராகுல் மீண்டும் அதே பல்லவி!

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UPDATED : நவ 13, 2026 04:28 PM

ADDED : நவ 13, 2026 01:59 PM

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UPDATED : நவ 13, 2026 04:28 PM ADDED : நவ 13, 2026 01:59 PM

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நமது சிறப்பு நிருபர்

வெளிநாட்டு சக்திகளின் உதவி, வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம், தேர்தல் பத்திரங்கள் மற்றும் பணவீக்கம் உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து எந்த மேடையிலும், எந்த நேரத்திலும் நேருக்கு நேர் விவாதிக்கத் தயார் என காங்கிரஸ் எம்பியும், எதிர்க்கட்சி தலைவரும் ராகுல் தெரிவித்துள்ளார்.

அவர் பிரதமர் மோடியை நேருக்கு நேர் பொது விவாதத்திற்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்தார். மத்திய அமைச்சர்கள் அமித்ஷா, கிரண் ரிஜிஜூ உள்ளிட்டோர் காட்டமான பதிலடியை ராகுலுக்கு கொடுத்தனர். ராகுலின் வெளிநாட்டு பயணம் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தனர். தற்போது மீண்டும் பிரதமர் மோடி விவாதத்திற்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்து காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

அவர் கூறியதாவது: என்னுடன் விவாதம் செய்யும்போது தாராளமாக டெலிபிராம்ப்டரை எடுத்து வாருங்கள்; நடுவரைக்கூட நீங்களே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். எப்படியாவது விவாதத்திற்கு வாருங்கள். உண்மையான துரோகி யார் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள இந்த நாடே ஆவலாக இருக்கிறது. இவ்வாறு ராகுல் கூறியுள்ளார்.

பார்லியில் மட்டும் ஓட்டம்!

பார்லிமென்டில் கூட்டத்தொடரில் விவாதிக்க வருமாறு மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்தும், அங்கு கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்காமல் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினர் ஓடி விடுகின்றனர். அமளியில் ஈடுபட்டு கடும் கூச்சல் குழப்பத்தை எழுப்புகின்றனர்.
கூட்டத்தொடரை முழுவதுமே நடத்தவிடாமல் முடக்கி விடுகின்றனர். ஆனால் பொதுவெளியில் மட்டும் விவாதம் நடத்த வருமாறு ராகுல் அழைப்பு விடுக்கிறார். தற்போது மீண்டும் அழைப்பு விடுக்கும் ராகுல், பார்லியில் மட்டும் விவாதத்திற்கு ஏன் தயாராக இல்லை என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.



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