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- சிறப்பு நிருபர் -
தமிழக சட்டசபையில் நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தின் போது, அ.தி.மு.க., கொறடா உத்தரவை மீறி ஓட்டளித்த அக்கட்சி எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மீதான தகுதி நீக்க நடவடிக்கையை ரத்து செய்த சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரின் உத்தரவுக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று முடித்து வைத்தது.
இந்த மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், ''இந்த விவகாரம் ஏற்கனவே, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் முடித்து வைக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது. எனவே தற்போது இதில் நாங்கள் தலையிட்டு என்ன விதமான உத்தரவைப் பிறப்பிக்க முடியும்?'' எனக் கேள்வி எழுப்பியதோடு, மேல்முறையீட்டு வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டார்.
அ.தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ.,க்கள் தகுதி நீக்க வழக்கு முடித்து வைப்பு
அ.தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ.,க்கள் தகுதி நீக்க வழக்கு முடித்து வைப்பு
ADDED : அக் 31, 2026 02:05 AM
ADDED : அக் 31, 2026 02:05 AM
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- சிறப்பு நிருபர் -
தமிழக சட்டசபையில் நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தின் போது, அ.தி.மு.க., கொறடா உத்தரவை மீறி ஓட்டளித்த அக்கட்சி எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மீதான தகுதி நீக்க நடவடிக்கையை ரத்து செய்த சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரின் உத்தரவுக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று முடித்து வைத்தது.
இந்த மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், ''இந்த விவகாரம் ஏற்கனவே, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் முடித்து வைக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது. எனவே தற்போது இதில் நாங்கள் தலையிட்டு என்ன விதமான உத்தரவைப் பிறப்பிக்க முடியும்?'' எனக் கேள்வி எழுப்பியதோடு, மேல்முறையீட்டு வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டார்.