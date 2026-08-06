குறிப்பிட்ட சட்டம் இயற்ற அரசுக்கு உத்தரவிட முடியாது: ஐகோர்ட்
குறிப்பிட்ட சட்டம் இயற்ற அரசுக்கு உத்தரவிட முடியாது: ஐகோர்ட்
ADDED : ஆக 06, 2026 03:56 AM
ADDED : ஆக 06, 2026 03:56 AM
சென்னை: 'குறிப்பிட்ட வகையில், சட்டம் இயற்றும்படி மாநில அரசுக்கு உத்தரவிட முடியாது' என, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
மாநிலத்தில் சாலை விபத்துகளை கட்டுப்படுத்த, சாலை பாதுகாப்பு சட்டத்தை இயற்றும்படி, தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரி, சேலத்தை சேர்ந்த தமிழ் சாலை பண்பாட்டு கழக நிறுவனர் ஆர்.தம்பையா என்பவர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
மனுவில், 'உள்ளாட்சி சாலைகளில் நடைபாதைகள் அமைக்க வேண்டும். சாலை நடைபாதைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும். இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு தனி வழி ஏற்படுத்த வேண்டும்.
'தேசிய மாநில நெடுஞ்சாலைகளின் ஓரங்களில் கடைகளை அமைக்க தடை விதிக்க வேண்டும்' என்பது உட்பட, 19 கோரிக்கைகளை முன்வைத்திருந்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள் முருகன் அடங்கிய அமர்வு, 'குறிப்பிட்ட முறையில் சட்டம் இயற்றும்படி, அரசுக்கு உத்தரவிட முடியாது. 19 கோரிக்கைகளை ஒரே மனுவில் எழுப்பவும் முடியாது' எனக் கூறி, மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
மேலும், கோரிக்கைகள் தொடர்பாக, மனுதாரர் தனித்தனியாக வழக்கு தொடரலாம் என, அனுமதி அளித்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.