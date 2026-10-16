வாகனங்களில் அரசு ஸ்டிக்கர்: அறிக்கை கேட்கிறது ஐகோர்ட்
வாகனங்களில் அரசு ஸ்டிக்கர்: அறிக்கை கேட்கிறது ஐகோர்ட்
ADDED : அக் 16, 2026 05:31 AM
ADDED : அக் 16, 2026 05:31 AM
சென்னை: தேசிய மற்றும் அரசு சின்னங்களை தவறாகப் பயன்படுத்துவோர் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து, போக்குவரத்து துறை கமிஷனர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பஸ் சேவை தொடர்பான வழக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், நீதிபதி என்.செந்தில்குமார் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு: இந்த வழக்கில், போக்குவரத்து துறை கமிஷனரை எதிர்மனுதாரராக இணைக்கிறேன். கடந்த ஆறு மாதங்களில், அரசு மற்றும் தனியார் வாகனங்களில் பத்திரிகையாளர், மருத்துவர், வழக்கறிஞர், காவல் துறை போன்ற அங்கீகரிக்கப்படாத 'ஸ்டிக்கர்'கள், வாசகங்கள் இடம்பெறும் நடைமுறைக்கு எதிராக, என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து, அவர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
முன்னாள் எம்.பி., - எம்.எல்.ஏ.,க்கள், ஓய்வுபெற்ற அதிகாரிகள், முன்னாள் அலுவலர்கள் தங்களது வாகனங்களிலோ, கடித தாள்களிலோ, கட்டடங்களிலோ, அரசு சின்னங்களை பயன்படுத்துவது அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. ஆனால், துரதிருஷ்டவசமாக பலர், அரசு சின்னங்களை தவறாகப் பயன்படுத்தி, வாகனத்தின் வெளியே ஒட்டி வருகின்றனர்.
தவறாகப் பயன்படுத்தப்படும் தேசிய சின்னங்களை ஒரு மாதத்திற்குள் அகற்ற வேண்டும்; விதிமீறலில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும் என, அரசு, டி.ஜி.பி.,க்கு நீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவிட்டுள்ளது. அது அமல்படுத்தப்பட்டதா என்பது குறித்தும் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.