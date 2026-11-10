செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர்களின் தாயகம் இந்தியா: பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர்களின் தாயகம் இந்தியா: பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
ADDED : நவ 10, 2026 03:22 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:22 PM
புதுடில்லி:இந்தியாவின் செஸ் அரங்கில், மத்திய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த அனுஜ் ஸ்ரீவத்ரிக்கு 100வது கிராண்ட் மாஸ்டர் என்ற பட்டம் கிடைத்தது.
இதற்காக அவரை பாராட்டி பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட அறிக்கை:செஸ் போட்டியில் இந்தியா சதம் அடித்துள்ளது.
இந்தியா தற்போது 100 செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர்களின் தாயகமாக உள்ளது.இந்தியாவின் 100வது செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆன அனுஜ் ஸ்ரீவத்ரிக்கு வாழ்த்துகள். அற்புதமான சாதனை இது. இந்தியா 100 கிராண்ட் மாஸ்டர்களை எட்டுவது குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல் ஆகும். இது நமது வீரர்களின் அபரிமிதமான திறமை, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் கடின உழைப்பு மற்றும் நமது இளைஞர்கள் இடையே வளர்ந்து வரும் செஸ் மீதான செல்வாக்கை காட்டுகிறது.
இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் இளம் வீரர்கள் உருவாவதும், உலக அரங்கில் முத்திரை பதிப்பதும் அனைவரின் மனதை கவர்கிறது.
இந்த சாதனை இன்னும் பல இளைஞர்களை செஸ் போட்டியில் கவனம் செலுத்தவும், சிறந்து விளங்கவும் ஊக்குவிக்கட்டும். இவ்வாறு அந்த பதிவில் பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.