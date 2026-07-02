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﻿ ரூ.3 கோடி லஞ்ச வழக்கு: ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி கைது

﻿ ரூ.3 கோடி லஞ்ச வழக்கு: ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி கைது

ADDED : ஜூலை 02, 2026 12:24 AM

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ADDED : ஜூலை 02, 2026 12:24 AM

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புதுடில்லி: போலி மருந்து தயாரிப்பு தொடர்பான சி.பி.ஐ., வழக்கில், புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த தொழி லதிபர் ஒருவருக்கு ஆதர வாக செயல்பட, 3 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய தாக, ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி தீபக் கஹ்லாவத் கைது செய்யப்பட்டார்.

போலி மருந்துகளை தயாரித்த புகாரில், புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ராஜா மீது, இந்தாண்டு தொடக்கத்தில் சி.பி.ஐ., வழக்குப் பதிந்தது. இதிலிருந்து தன்னை காப்பாற்றும்படி, டில்லி குற்றப்பிரிவு இன்ஸ் பெக்டர் பிரதீப் சிங்கை அவர் அணுகினார்.

பறிமுதல் இதையடுத்து, தொழிலதிபர் ராஜா - ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி தீபக் கஹ்லாவத் இடையிலான சந்திப்புக்கு பிரதீப் சிங் ஏற்பாடு செய்தார்.

அப்போது, விசாரணைக்கு சாதகமாக செயல்பட, 3 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் தரும்படி, தீபக் கஹ்லாவத் கேட்டார். இதில் முன்பண மாக, 1.5 கோடி ரூபாய் தரும்படி கோரினார்.

இதன்படி, ஹவாலா மூலம், 1 கோடி ரூபாயை திரட்டி பிரதீப் சிங்கிடம் ராஜா கொடுத்தார். அதில், 50 லட்சம் ரூபாய் பிரபாத் என்ற இடைத்தரகருக்கு வழங்கப்பட்டது.

கடந்த மாதம் இன்ஸ்பெக்டர் பிரதீப் சிங்கின் அலுவலகத்தில் நடந்த சோதனையில், 1.15 கோடி ரூபாய் ரொக்கம், ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இது தொடர்பாக, பிரதீப் சிங், இடைத்தரகர் ராஜ்குமார் உட்பட ஐந்து பேரை சி.பி.ஐ., கைது செய்தது.

அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையின் அடிப்படையில், 2012- ஹரியானா கேடரைச் சேர்ந்த ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி தீபக் கஹ்லாவத்தை சி.பி.ஐ., அதிகாரிகள் நேற்று கைது செய்தனர்.

ஒரு நாள் காவல் இச்சம்பவம் நடந்த போது, சிவில் விமான போக்குவரத்து பாதுகாப்பு பணியகத்தில் மண்டல அதிகாரியாக அவர் பணியாற்றினார்.

தொடர்ந்து, தீபக் கஹ்லாவத் தொடர்புடைய பல இடங்களில், சி.பி.ஐ., அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி, பல்வேறு டிஜிட்டல் சாதனங்கள், ஹார்டு டிஸ்க்குகள் உள்ளிட்டவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.

இதற்கிடையே, ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி தீபக் கஹ்லாவத்தை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் சி.பி.ஐ., அதிகாரிகள் நேற்று ஆஜர்படுத்தினர். அவரை ஒரு நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க, சி.பி.ஐ.,க்கு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டது.

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