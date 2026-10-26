உதயநிதி என்ன துப்பறிவாளரா? அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கேள்வி
உதயநிதி என்ன துப்பறிவாளரா? அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கேள்வி
ADDED : அக் 26, 2026 08:45 PM
ADDED : அக் 26, 2026 08:45 PM
பெரம்பலூர்: விலைவாசி உயர்வால் மக்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க, கிலோ 30 ரூபாய்க்கு சன்ன ரக அரிசி விற்கப்படுவதை, எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி துப்பறிவாளர் போல கேள்வி கேட்கிறார் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விமர்சித்தார்.
அவர் அளித்த பேட்டி:
மாறி வரும் பொருளாதார சூழல், வளைகுடா நாடுகளில் நடக்கும் போர், அங்கிருந்து வர வேண்டிய எரிபொருள் தட்டுப்பாடு, அதனால் சந்தை மதிப்பில் நிலவும் ஏற்ற இறக்கம் போன்ற காரணங்களால், விலைவாசி உயர்ந்துள்ளது. எனினும் மக்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க, அமுதம் அங்காடி வாயிலாக, கிலோ அரிசி 30 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.
ஆனால், ரேஷன் அரிசியை 'பாலிஷ்' செய்து விற்பதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி கூறுகிறார். அவர் என்ன துப்பறிவாளரா? பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில், சென்னைக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் தரப்படுவதாக சொல்வது தவறான கருத்து.
அனைத்து மாவட்டத்திற்கும் தனித்தனி அதிகாரிகள், கட்டுப்பாட்டு அறைகள் என அமைத்து கண்காணித்து வருகிறோம். எதிர்க்கட்சிகள் மழை பாதிப்பிலும் அரசியல் செய்யாமல், மக்கள் நலனில் அக்கறை செலுத்த வேண்டும்.
அரசு பள்ளியில் காலியாக உள்ள தலைமை ஆசிரியர் பணியிடம் நிரப்பப்படும். மாணவர்கள் மனநலனை பாதுகாக்க விளையாட்டு, நூலகம், கலை பயிற்சிக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.