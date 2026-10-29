கைதிகள் தப்பியதன் எதிரொலி: சிறைத்துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் மாற்றம்
கைதிகள் தப்பியதன் எதிரொலி: சிறைத்துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் மாற்றம்
UPDATED : அக் 29, 2026 07:02 PM
ADDED : அக் 29, 2026 03:55 PM
UPDATED : அக் 29, 2026 07:02 PM ADDED : அக் 29, 2026 03:55 PM
சென்னை: புழல் மற்றும் தேனி மாவட்ட சிறைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பியோடினர். இந்த சம்பவம் எதிரொலியாக சிறைத்துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
தமிழக அரசு பிறப்பித்த உத்தரவில் கூறியதாவது:
சிறைத்துறை டிஜிபி ஆக இருக்கும் சந்தீப் ராய் ரத்தோர் - டான்ஜெட்கோ ஊழல் தடுப்பு பிரிவு டிஜிபி ஆகவும்
அமலாக்கப்பிரிவு சிஐடி ஆக இருக்கும் ஏடிஜிபி சங்கர்- சிறைத்துறை கூடுதல் டிஜபி ஆகவும் நியமிக்கப்படுகின்றனர்.
மேலும் சில ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
சஞ்சய் மாத்தூர்- குற்ற ஆவண காப்பக டிஜிபி
சோனல் சந்திரா - டிஜிபி அலுவலக ஐஜி
ரகுபதி- கரூர் எஸ்பி
ஸ்டாலின்- தென்காசி எஸ்பி
அசோசக் குமார்- பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு எஸ்பி, மதுரை ஆக நியமனம் செய்யப்பட்டனர்.
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