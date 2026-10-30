திமுக ஆட்சியில் பினாமி நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் சலுகை; அமைச்சர் ராஜ்மோகன் குற்றச்சாட்டு
திமுக ஆட்சியில் பினாமி நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் சலுகை; அமைச்சர் ராஜ்மோகன் குற்றச்சாட்டு
ADDED : அக் 30, 2026 01:42 PM
ADDED : அக் 30, 2026 01:42 PM
சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி அரசு நிர்வாகத்தில் புறக்கணிக்கப்படுவதாக மேயர் பிரியா குற்றச்சாட்டுக்கு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பதிலளித்து பேசினார்.
அவர் கூறியதாவது; மேயர் சகோதரி பிரியாவுக்கு உரிய மரியாதை வழங்கப்படும். மழை, வெள்ளம் காலத்தில் யாரும் எங்களை வெற்றிலை, பாக்கு வைத்து அழைக்கவில்லை. உடனடியாக ஓடி வந்தோம். ஏனென்றால், அங்கு தான் கட்டுப்பாட்டு மையம் இருக்கிறது. பலமுறை நான் வந்தேன். முந்தைய ஆட்சி என்று நினைத்து மேயர் பிரியா அப்படி பேசி விட்டார் போல.
வருவதை விளம்பரம் செய்யும் விளம்பர மாடல் அரசு கிடையாது. இது சத்தமில்லாமல் சாதனை செய்யும் விஜய் மாடல் அரசு. மேயருக்கு குறைபாடுகள் எல்லாம் வேண்டாம். பேரிடர் காலங்களில் கட்சி வேறுபாட்டை கடந்து, களத்தில் இறங்கி நிற்க வேண்டும்.
ஒவ்வொரு மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான பள்ளிகளை மேம்படுத்துவதும், நகராட்சி பணிகளாக இருக்கட்டும், மாற்றுக்கருத்தே இருக்க முடியாது. திமுக ஆட்சியில் பல ஆயிரம் கோடி கடன். கிட்டத்தட்ட ரூ.2 ஆயிரம் கோடி பற்றாக்குறை என்று வல்லுநர்கள் சொல்கிறார்கள். நீண்ட கால தீர்வு தராமல் அப்பப்போ அதை மூடி மறைத்துள்ளனர். ஒப்பந்ததாரர்களுக்கே நிலுவை தொகை வைத்துள்ளனர். பினாமி நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் சலுகை வழங்கியுள்ளனர். முறையற்ற விஷயங்களை களைவதற்கும், முறையான விஷயங்களை செய்வதற்கும், சின்ன அவகாசம் தேவைப்படுகிறது. சிறந்த நகராட்சி நிர்வாகத்தை முதல்வர் விஜய் தருவார், இவ்வாறு அவர் கூறினார்.