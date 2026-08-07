மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு முடிந்த பின் கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு தீர்வு
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு முடிந்த பின் கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு தீர்வு
ADDED : ஆக 07, 2026 10:33 PM
ADDED : ஆக 07, 2026 10:33 PM
சென்னை: 'நாட்டின் 16வது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு முடிவு, கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில் நல்ல முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தும்' என, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
சென்னையை தொடர்ந்து, கோவை மற்றும் மதுரையில், மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்த தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த, விரிவான திட்ட அறிக்கையை, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் மாநில அரசிடம் வழங்கியது.
இதையடுத்து, மதுரையில் 11,360 கோடி; கோவையில் 10,740 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் திட்டங்களை செயல்படுத்த, விரிவான திட்ட அறிக்கையை, மத்திய அரசிடம், மாநில அரசு வழங்கியது. மக்கள் தொகையை காரணம் காட்டி, கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்ட அறிக்கைகளை, மத்திய அரசு கடந்த நவம்பரில் திருப்பி அனுப்பியது.
திட்ட அறிக்கையில் திருத்தம் செய்து, கடந்த மே மாதம், மீண்டும் மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. மத்திய அரசு கடந்த மாதம் 25ம் தேதி மீண்டும் நிராகரித்தது. 'மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்தும் அளவுக்கு, மதுரை, கோவையில் மக்கள் தொகை இல்லை. எனவே, மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு பதிலாக, பஸ்களுக்கு மட்டும் பிரத்யேக வழி அமைத்து, அதில் பஸ்களை இயக்கும், பி.ஆர்.டி.எஸ்., என்ற 'பஸ் ரேபிட் டிரான்சிட் சிஸ்டத்தை' மேம்படுத்தலாம்' என, மத்திய வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்தது.
இந்நிலையில், மதுரை, கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களில், தமிழக அரசின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து, தமிழக பட்ஜெட்டில் எதுவும் கூறவில்லை. இது, ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இது குறித்து, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன அதிகாரிகள் கூறியதாவது:கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்ட அறிக்கையில், 2011ம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு விபரம் மற்றும் ஆண்டு சராசரியை கணக்கீடு செய்து அனுப்பினோம். ஆனால், இந்த மக்கள் தொகை போதாது என, மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. தற்போது, நடந்து வரும் 16வது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, நிச்சயம் நல்ல மாற்றத்தை தரும். இது, மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை செயல்படுத்த உதவும்.
தமிழகத்தில், கோவை, மதுரை நகரங்களில், மெட்ரோ ரயில் திட்டம் மிகவும் அவசியம். இந்த மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கு, நிலம் கையகப்படுத்த, 'சர்வே' பணிகளை முடித்துள்ளோம். எனினும், நிலம் கையகப்படுத்த, 'நோட்டீஸ்' வழங்கவில்லை. கோவை, மதுரையில், மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் அவசியம் குறித்து, தற்போதைய மக்கள் தொகை புள்ளிவிபரத்துடன், தமிழக அரசு மத்திய அரசுக்கு மீண்டும் அழுத்தம் தரும் என எதிர்பார்க்கிறோம். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.