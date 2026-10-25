ஈரான் மீது மீண்டும் தாக்குதல்: அமெரிக்க அதிபர் மிரட்டல்
ஈரான் மீது மீண்டும் தாக்குதல்: அமெரிக்க அதிபர் மிரட்டல்
ADDED : அக் 25, 2026 04:56 AM
ADDED : அக் 25, 2026 04:56 AM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவுடன் ஒப்பந்தம் செய்யத் தவறினால், 'எபிக் பியூரி' என்ற பெயரில் ஈரான் மீதான மிகப் பெரிய ராணுவத் தாக்குதலை மீண்டும் நடத்தப்படும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் எச்சரித்துள்ளார்.
கடந்த பிப்ரவரி மாதம், அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் இணைந்து மேற்காசிய நாடான ஈரான் மீது 'ஆப்பரேஷன் எபிக் பியூரி' என்ற பெயரில் ராணுவத் தாக்குதலை நடத்தின. இந்தத் தாக்குதலில், ஈரானின் முன்னாள் உச்ச தலைவர் அயத்துல்லா அலி கமேனி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் பலர் கொல்லப்பட்டனர்.
அதற்கு முன்னதாக 'ஆப்பரேஷன் மிட்நைட் ஹேமர்' மூலம் ஈரானின் அணுசக்தி செறிவூட்டும் திறனை அழித்துவிட்டதாகவும் டிரம்ப் தெரிவித்திருந்தார்.
ஈரான் மீதான அமெரிக்காவின் போர் தற்போது தணிந்தாலும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பகுதியில் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. தொடர்ந்து இரு தரப்பும் மாறி மாறி தாக்குதல்களை நடத்துவதாக மிரட்டி வருகின்றன.
இந்நிலையில், புளோரிடா மாகாணத்தில் நடந்த குடியரசுக் கட்சியின் பிரசார கூட்டத்தில் பேசிய டிரம்ப், “நாங்கள் மீண்டும் ஒரு சிறிய 'எபிக் பியூரி' தாக்குதலை நடத்தக்கூடும். அவர்கள் புத்திசாலிகளாக இருந்தால், எங்களுடன் ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்புக் கொள்வார்கள் அல்லது உடனடியாக பேச்சு நடத்த வருவார்கள்,” என்றார். எனினும், தாக்குதலை தவிர்க்க ஈரான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற நிபந்தனைகளை அவர் குறிப்பிடவில்லை.
இதற்கு பதிலடியாக அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் மீண்டும் தாக்கினால், வளைகுடா பகுதியில், கடலுக்கடியில் உள்ள தகவல் தொடர்பு கேபிள்களை குறிவைத்து தாக்குவோம் என ஈரான் எச்சரித்துள்ளது. இதற்கிடையே, அமெரிக்க அதிகாரிகளை ஈரான் குறிவைப்பதாக உளவுத்துறை எச்சரித்ததையடுத்து, சவுதி அரேபியாவில் உள்ள அமெரிக்க துாதரங்களில் இருந்து ஊழியர்கள் வெளியேற்றப்பட்டு வருகின்றனர்.