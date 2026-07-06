இலங்கை சிறையில் வன்முறை; 25 பேர் உயிரிழப்பு
இலங்கை சிறையில் வன்முறை; 25 பேர் உயிரிழப்பு
UPDATED : ஜூலை 06, 2026 02:39 PM
ADDED : ஜூலை 06, 2026 02:35 PM
UPDATED : ஜூலை 06, 2026 02:39 PM ADDED : ஜூலை 06, 2026 02:35 PM
கொழும்பு: இலங்கையில் சிறையில் கைதிகள் இடையே வெடித்த கலவரத்தில் போலீஸ் அதிகாரிகள் 4 பேர் உட்பட மொத்தம் 25 பேர் உயிரிழந்தனர். காயம் அடைந்த 100க்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.
இலங்கையின் கொழும்பு புறநகர் பகுதியில் நீர்கொழும்பு சிறைச்சாலை அமைந்துள்ளது. இந்த சிறையில் இரண்டு குழுக்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. பிறகு பெண் கைதிகள் சிறைச்சாலையின் கூரை மீது ஏறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த சிறையில் இன்றும் (ஜூலை 06) இரண்டாவது நாளாக மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது.
கலவரத்தில் இதுவரை 25 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இவர்களில் போலீசார் 4 பேர் அடங்குவர். மேலும் 100க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இரண்டு நாட்களாக நீடித்து வரும் மோதல்களைத் தொடர்ந்து, சிறைத்துறை அதிகாரிகள் அமைதியை நிலைநாட்டப் போராடி வருகின்றன.
சிறைக்குள் போதைப்பொருள் கடத்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவளிப்பதாகக் கூறப்படும் ஒரு குழுவிற்கும், அந்த நடவடிக்கைகளை எதிர்க்கும் மற்றொரு குழுவிற்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதல்களாலேயே இந்த வன்முறை நிகழ்ந்ததாக முதற்கட்ட விசாரணைகள் தெரிவிக்கின்றன.
அமைதியை நிலைநாட்டும் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, மூன்று கைதிகள் வேறு சிறைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர். நீர்கொழும்பு சிறைச்சாலைக்கு உள்ளேயும் அதைச் சுற்றியும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அதிகாரிகள் நிலைமையைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.