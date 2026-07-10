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போர் முடியவில்லை, மீண்டும் தாக்குதல் நடத்த தயார்: ஈரானுக்கு இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை

போர் முடியவில்லை, மீண்டும் தாக்குதல் நடத்த தயார்: ஈரானுக்கு இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை

5

ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:06 PM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:06 PM

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ஜெருசலேம்: ஈரான் மீது முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் மீண்டும் தாக்குதல் நடத்த தயாராக உள்ளதாக இஸ்ரேல் அறிவித்துள்ளது.

ஈரான், இஸ்ரேல் இடையேயான போர் நிறுத்தம் கடந்த ஏப்ரல் ஏற்பட்டது. அதன் பின்னர், அமெரிக்கா, ஈரான் இடையே அமைதி ஒப்பந்தம் உருவானது.

ஆனால் அடுத்த சில நாட்களில் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் வர்த்தக கப்பல்களை தாக்கியதால் ஆத்திரம் அடைந்த அமெரிக்கா போர் ஒப்பந்தம் முறிந்து விட்டது என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. இதனால் பிராந்திய மோதல் சூழல் மீண்டும் எழுந்துள்ளது.

இந் நிலையில், ஹட்செரிம் விமானப்படை தளத்தில் இஸ்ரேலிய விமானப்படை பட்டமளிப்பு விழாவில் இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது;

கடந்த இரண்டு ராணுவ நடவடிக்கைகளினால் ஈரான் மிகவும் பலவீனம் அடைந்துள்ளது. இஸ்ரேல் விமானப்படைகளை கொண்டு ஏமன் முதல் ஈரான் வரை தாக்குதல் நடத்துவோம் என்று ஏற்கனவே நிரூபித்து இருக்கிறோம்.

ஈரானுக்கு எதிரான போர் இன்னமும் முடிவடைய வில்லை. போருக்கு சாத்தியமான அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் டெல் அவிவ் தயாராகி வருகிறது. ஈரான் ஆட்சிக்கு கடுமையான பதிலடி கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

ஒப்பந்தம் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் அணு ஆயுதங்களை ஈரான் வைத்திருக்காது என்று நம்புகிறோம். நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருந்திருந்தால் ஈரான் அணு ஆயுதங்களை பெற்றிருக்கும்.

இவ்வாறு நெதன்யாகு கூறி உள்ளார்.

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