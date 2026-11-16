தமிழர் வாழும் நாடுகளில் எல்லாம் சூர சம்ஹாரம்
தமிழர் வாழும் நாடுகளில் எல்லாம் சூர சம்ஹாரம்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:06 PM
ADDED : நவ 16, 2026 10:31 AM
UPDATED : நவ 16, 2026 06:06 PM ADDED : நவ 16, 2026 10:31 AM
குன்றிருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருக்கும் இடம் என்பது போல் உலகில் தமிழர் வாழும் இடமெல்லாம் சூரசம்ஹாரம் சிறப்பாக நடபெற்றது.
இலங்கை
இலங்கை முழுவதும் உள்ள முருகன் கோயில்களில், சூரசம்ஹார நிகழ்வு (வெற்றியை உணர்த்தும் சடங்கு) நடத்தப்பட்டது. யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள முருகன் கோயில்கள் இலங்கையின் முதன்மையான மையம்; இந்தியாவிற்கு வெளியே நடைபெறும் மிகப்பெரிய கந்த சஷ்டி விழாவாக நல்லூர் கருதப்படுகிறது. இங்கு 'சூரசம்ஹாரம்' விழாவின் உச்சக்கட்ட நிகழ்வாக அமைந்தது
கதிர்காமம்: இங்கு கந்தன்/முருகன் 'கதிர்காம தெய்வம்' (Kataragama Deviyo) என்று வணங்கப்படுகிறார்; இங்கு கந்த சஷ்டி விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.
கொழும்பில் உள்ள முருகன் கோயில்கள் மற்றும் தமிழ் சமூகத்திற்குச் சொந்தமான கோயில்களில் சூரசம்ஹாரம் நடைபெற்றறது. வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களின் பிற நகரங்கள் உள்ளூர் முருகன் கோயில்களில் கந்த சஷ்டி விழாவை ஒட்டி ஊர்வலங்கள் மற்றும் சூரனின் உருவ பொம்மை தொடர்பான சடங்குகளில் உள்ளூர் மரபுகளுக்கேற்ப சிறு மாற்றங்கள் காணப்பட்டன. நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயிலில் நடைபெறும் கந்தசஷ்டி திருவிழா, சூரசம்ஹாரத்துடன் நிறைவடைந்தது.
மலேசியா
மலேசியாவில் உள்ள முருகன் கோயில்களில், ஆறு நாட்கள் நடைபெறும் கந்த சஷ்டி வழிபாட்டின் நிறைவு நிகழ்வாக 'சூரசம்ஹாரம்' நடைபெற்றது. இந்த ஆறு நாட்களும் பக்தர்கள் விரதம் மேற்கொள்கின்றனர்; முருகப் பெருமானைப் போற்றும் பாடல்களையும் கந்த சஷ்டி தொடர்பான நூல்களையும் பாராயணம் செய்கின்றனர். மேலும், சிறப்புப் பூஜைகளில் பங்கேற்பதுடன், ஊர்வலங்களிலும் கலந்துகொண்டனர். சூரசம்ஹாரத்தன்று, கோயில்களில் முருகனின் தெய்வீக ஆயுதமான 'வேல்', சூரபத்மனை வீழ்த்துகிறது. அப்போது, அந்த அசுரனின் உருவ பொம்மை சடங்கு முறைப்படி அழிக்கப்படுகிறது.
கோலாலம்பூர் - ஜாலான் ஸ்காட்டில் உள்ள ஸ்ரீ கந்தசுவாமி கோயில்: மலேசியாவில் சூரசம்ஹாரத்தை முதன்முதலில் நடத்திய கோயில்களில் இதுவும் ஒன்று. 1902-ஆம் ஆண்டு இலங்கைத் தமிழர்களால் கட்டப்பட்ட இக்கோயில், சைவ ஆகம மரபுகளைப் பின்பற்றி வருகிறது.
கோலாலம்பூர் - பத்துமலை (Batu Caves) மற்றும் பிற முருகன் கோயில்கள்: பத்துமலை முருக வழிபாட்டின் முக்கிய மையங்களில் ஒன்றாகும்; இங்கு கந்த சஷ்டி வழிபாடுகள் சிறப்பாக நடைபெற்றன.
கிள்ளான் மற்றும் பெட்டாலிங் ஜெயாவில் உள்ள முருகன் கோயில்கள். ஈப்போ மற்றும் பினாங்கு, ஜார்ஜ் டவுனில் உள்ள முருகன் கோயில்கள்: இங்கும் சூரசம்ஹார நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன
பர்மா
பர்மா தலைநகர் யாங்கோனின் ஸ்வேபோந்தர் தெரு உள்ளிட்ட முக்கிய வீதிகளில் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஊர்வலத்துடன் சூரசம்காரம் நடைபெற்றது. மாண்டலே ஸ்ரீ முருகன் கோயிலிலும் பிற உள்ளூர் முருகன் கோயில்களிலும் கந்த சஷ்டி/ சூரசம்ஹாரம் நடைபெற்றது.
தாய்லாந்து
தாய்லாந்தில் 'சூரசம்ஹாரம்' நிகழ்வானது, முக்கியமாக பேங்காக் நகரில் வசிக்கும் தமிழ் இந்து சமூகத்தினரால் கடைப்பிடிக்கப்பட்டது. இங்குள்ள முருகன் கோயில்களில், கந்த சஷ்டி விழாவின் ஆறாவது மற்றும் இறுதி நாளாக இது கொண்டாடப்பட்டது. இது, அசுரனான சூரபத்மனை முருகன் வதம் செய்த நிகழ்வை மீண்டும் நிகழ்த்திக் காட்டும் ஒரு நிகழ்வாகும்; இது தீய சக்திகளின் மீது நன்மையும் அறமும் வெற்றி பெற்றதைக் குறிக்கிறது.
ஆறு நாட்கள் நீடிக்கும் கந்த சஷ்டி விரதத்தின் ஒரு பகுதியாக இது அமைகிறது. 2026-ஆம் ஆண்டில், பேங்காக் நகரில் இந்த விரத காலம் நவம்பர் 10 முதல் 15 வரை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது. இந்த நாட்களில் பக்தர்கள் விரதம் மேற்கொள்வது, 'கந்த சஷ்டி கவசம்' போன்ற முருகப் பெருமானைப் போற்றும் பாடல்களைப் பாடுவது, சிறப்புப் பூஜைகளில் கலந்துகொள்வது மற்றும் கோயில்களில் வழிபாடு செய்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டனர்.
இறுதி நாளன்று மாலை வேளையில், சூரசம்ஹார நிகழ்வு நடைபெற்றது. பிற தாய்லாந்து நகரங்கள் உள்ளூர் இந்து கோயில்களில் சூரசம்ஹாரம் நடைபெற்றது.
இந்தோனேசியா
இந்தோனேசியாவில் சூரசம்ஹாரம் நிகழ்வானது, குறிப்பாக மேற்கு ஜகார்த்தாவின் காலிடெரெஸ் (Kalideres) பகுதியில் அமைந்துள்ள 'ஜகார்த்தா முருகன் கோயிலில்' (ஸ்ரீ சனாதன தர்ம ஆலயம்) நடைபெற்றது.
.இந்தோனேசியாவில், இந்த நிகழ்வு பொது வீதிகளில் நடத்தப்படும் பிரம்மாண்டமான ஊர்வலமாக அல்லாமல், பெரும்பாலும் கோயிலுக்குள் நடைபெறும் ஒரு சடங்காகவே அனுசரிக்கப்படுகிறது.
திருவிழா ஊர்வலத்தின் போது, மயில் வாகனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் இறைவனின் பொன்னிறச் சிலையை பக்தர்கள் சுமந்து செல்ன்றனர். முருகன் வழிபாட்டு ஊர்வலங்களில், அவர் மயில் வாகனத்தில் எழுந்தருள்வதும், 'வேல்' ஏந்தியிருப்பதும் மிக முக்கியமான அம்சங்களாகும். இத்தகைய படிமங்கள் 'சூரசம்காரம்' நிகழ்வின் மையக் கருப்பொருளாக அமைகின்றன
தென் ஆப்ரிக்கா
தென்னாப்பிரிக்காவில், குறிப்பாக டர்பன் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள குவாசுலு-நடால் (KwaZulu-Natal) பகுதிகளில் வாழும் தமிழ் இந்து சமூகத்தினர் 'சூரசம்ஹாரம்' நிகழ்வைக் கடைப்பிடித்தனர். அங்குள்ள முருகன் கோயில்களில் 'கந்த சஷ்டி' வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. ஆறு நாட்கள் நீடிக்கும் இந்த வழிபாட்டின் இறுதி நாளில் சூரசம்ஹாரம் நடைபெற்றது.
டர்பன் கிளேர்வுட் ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணியர் கோயில் (Clairwood Shree Siva Soobramoniar Temple) டர்பனின் கிளேர்வுட் பகுதியில் அமைந்துள்ள முக்கியமான முருகன் கோயில் (சிவ-சுப்பிரமணியர் கோயில்). இது கந்த சஷ்டி மற்றும் சூரசம்ஹார வழிபாடுகளுக்கான முக்கிய மையமாக விளங்குகிறது.
பீட்டர்மரிட்ஸ்பர்க் முருகன் கோயில்கள்,
ஜோகன்னஸ்பர்க் முருகன் கோயில்கள்,
பிரிட்டோரியா முருகன் கோயில்கள்
கேப் டவுன் முருகன் கோயில்களில்கந்த சஷ்டி/ சூரசம்ஹாரம் நடைபெற்றன.
மொரிஷியஸ்
மொரிஷியஸில் உள்ள தமிழ் இந்து சமூகத்தினர், தீவு முழுவதும் அமைந்துள்ள முருகன் கோயில்களில் 'சூரசம்ஹாரம்' நிகழ்வைக் கொண்டாடுகின்றனர்; இதில் போர்ட் லூயிஸ் ஒரு முக்கிய மையமாகத் திகழ்கிறது. கந்த சஷ்டி விழாவின் ஆறாவது மற்றும் இறுதி நாளான அன்று,
போர்ட் லூயிஸ், கியூரிபை, வகோவாஸ், குவாத் போர்ன் உள்ளிட்ட மொரிஷியஸ் முழுவதிலும் உள்ள முருகன் கோயில்களில் சூரசம்ஹாரம் நடைபெற்றது.
பிஜி
பிஜியில் சூரசம்ஹாரம் இந்தோ-பிஜியன் தமிழ் இந்து சமூகங்களால் அனுசரிக்கப்படுகிறது, மிக முக்கியமாக நாடியில் உள்ள ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில்.
கந்த சஷ்டியின் போது பக்தர்கள் ஆறு நாட்கள் விரதம், பிரார்த்தனை, அபிஷேகம் மற்றும் சிறப்பு பூஜைகளை கடைபிடிக்கின்றனர். ஆறாம் நாள் சூரசம்ஹாரம் நடைபெறுகிறது.
நாடி ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில், சுவ ஸ்ரீ சுவ சுப்பிரமணிய கோவில், லௌடோக முருகன் கோவில், லபச (லம்பசா) முருகன் கோவிலில் கந்த சஷ்டி/ சூரசம்ஹாரம் நடைபெற்றது.
கயானா
கயானாவில் 'சூரசம்ஹாரம்' கடைப்பிடிக்கப்பட்டது.
டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ
டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோவில் சூர சம்ஹாரம் திருவிழா கொண்டாடப்பட்டது.
இங்கிலாந்து
செம்ஸ்போர்ட் ஸ்ரீனிவாசப் பெருமாள் கோயில், இங்கிலாந்து, ஸ்ரீ ராஜ ராஜேஸ்வரி அம்மன் கோயில், ஸ்டோன்லீ, சர்ரே, சிவன் கோயில் மான்செஸ்டர், நோர்போக் முருகன் கோயில் மற்றும் லண்டன், லெய்செஸ்டர், பர்மிங்காம், மான்செஸ்டர், ஸ்லோ, கிளாஸ்கோ, வால்வர்ஹாம்ப்டன், நார்விச், செல்ம்ஸ்போர்ட் நகரங்களில் நடைபெற்றது.
கனடா
கந்தசுவாமி கோயில், ஒட்டாவா சிவ விஷ்ணு கோயில், டொராண்டோ திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் மற்றும் கனடா ஸ்ரீ சண்முகநாத சுவாமி இந்து கோயில் ஆகியவற்றில் சூரசம்ஹார நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன.
அமெரிக்கா
டல்லாஸ் முருகன் கோவில், சிவன் முருகன் கோவில், கலிபோர்னியாவின் கான்கார்ட், முருகன் கோவில் NJ, அரிசோனா ஸ்ரீ சுப்ரமணிய சுவாமி கோவில் மற்றும் அமெரிக்காவின் பல நகரங்களில் சூரசம்ஹாரம் நடைபெற்றது.