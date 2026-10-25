தமிழகத்தில் பரவலாக மழை; அதிகபட்ச மழைப்பொழிவு எங்கே?
தமிழகத்தில் பரவலாக மழை; அதிகபட்ச மழைப்பொழிவு எங்கே?
ADDED : அக் 25, 2026 10:39 AM
ADDED : அக் 25, 2026 10:39 AM
-நமது நிருபர்-
தமிழகத்தில் வட கிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ளது. வங்கக்கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி, தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றது; ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நாளை (அக்டோபர் 26) அர்னாப் புயலாக வலுப்பெறும்.
தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் கனமழை பெய்துள்ளது. இன்று காலை 8 மணி வரையிலான 24 மணி நேரத்தில் பதிவான மழைப்பொழிவு மில்லி மீட்டரில் பின்வருமாறு:
* ரிஷிவந்தியம்- 168 மி.மீ
* சேத்துப்பட்டு- 167 மி.மீ
* கலயநல்லூர்- 154 மி.மீ
* ஒகேனக்கல்- 142 மி.மீ
* தழுதாழை- 142 மி.மீ
* தியாகதுருகம்- 128 மி.மீ
* மங்களபுரம்-126 மி.மீ
* விருகாவூர்- 125 மி.மீ
* தென்பரநாடு-120 மி.மீ
* ஏத்தாப்பூர்-116 மி.மீ
* கோமுகி அணை - 112 மி.மீ
* தொழுதூர்- 100 மி.மீ
* மாடம்பூண்டி-109 மி.மீ
* கிருஷ்ணகிரி - 100 மி.மீ
* கோபிசெட்டிபாளையம்- 96 மி.மீ
* வாழப்பாடி- 96.4 மி.மீ
* கிருஷ்ணாபுரம்- 96 மி.மீ
* மணிமுத்தாறு அணை- 94 மி.மீ
* ஆத்தூர்- 94 மி.மீ
* வாலாஜா- 92 மி.மீ
* பென்னாகரம்- 92 மி.மீ
* வேப்பூர் -85 மி.மீ
* கீழ்பாடி- 84 மி.மீ
*மொடக்குறிச்சி- 84 மி.மீ
* வேப்பந்தட்டை- 82 மி.மீ
* கள்ளக்குறிச்சி- 82 மி.மீ
* போளூர்- 79 மி.மீ
* கேஆர்பி அணை- 77 மி.மீ
* தலைவாசல்- 77 மி.மீ
* சேந்தமங்கலம்- 75 மி.மீ
* சங்கராபுரம்- 75 மி.மீ
* கொடிவேரி- 73.4 மி.மீ
* சத்தியமங்கலம்- 72 மி.மீ
* பூண்டி- 72 மி.மீ
* கொடுமுடி- 71 மி.மீ
* புதுச்சத்திரம்- 71 மி.மீ
* காட்டுமயிலூர்- 70 மி.மீ
* அரியலூர்- 68 மி.மீ
* சமயபுரம் -67 மி.மீ
* திருச்செங்கோடு- 66 மி.மீ
* குண்டேரிபள்ளம்- 65 மி.மீ
* ஜெயங்கொண்டம்- 65 மி.மீ
* ஆனைப்பாளையம்- 62 மி.மீ
* நாமக்கல்- 60 மி.மீ
* பெருந்துறை- 60 மி.மீ
* ஆற்காடு- 59 மி.மீ
* மரக்காணம்- 58 மி.மீ
* கலசப்பாக்கம்- 57.2 மி.மீ
* ராணிப்பேட்டை- 56.6 மி.மீ
* தண்டராம்பட்டு- 56.6 மி.மீ