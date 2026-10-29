டில்லிக்கு அழைக்கும் ராகுல்; ஆர்வம் இல்லாத காங்கிரசார்
டில்லிக்கு அழைக்கும் ராகுல்; ஆர்வம் இல்லாத காங்கிரசார்
ADDED : அக் 29, 2026 04:34 AM
ADDED : அக் 29, 2026 04:34 AM
- நமது நிருபர் -
டில்லியில், நவ.,1ல் நடக்கும் காங்., பேரணியில் பங்கேற்பதில், கட்சியின் தமிழக நிர்வாகிகளிடம் ஆர்வம் குறைந்துள்ளது.
தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் பதவி விலகக்கோரி, காங்கிரஸ் தலைமையிலான 'இண்டி' கூட்டணி சார்பாக, நவ.1ல், டில்லியில் பிரமாண்ட பேரணிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் 10 லட்சம் பேர் பங்கேற்க வேண்டும் என பேரணியை வழி நடத்தவுள்ள லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் எதிர்பார்க்கிறார்.
இதனால், மாநிலம் வாரியாக, காங்., நிர்வாகிகளை, டில்லிக்கு அழைத்து வருமாறு அறிவுறுத்தி இருக்கிறார். ஆனால், டில்லிக்கு அழைத்து செல்வதற்கான பயணச் செலவை ஏற்பது யார் என்ற சர்ச்சையில், தமிழக காங்., நிர்வாகிகள் ஆர்வமின்றி உள்ளனர்.
காங்., மாவட்ட தலைவர்கள் கூறியதாவது: டில்லிக்கு சென்று வர, நான்கு நாட்கள் ஆகும்; பயணம் செலவு மற்றும் சாப்பாடு, தங்கும் செலவை யார் ஏற்பது என்பதில் குழப்பம் உள்ளது. சென்னையில் கட்சி தலைமை அலுவலகமான சத்தியமூர்த்தி பவனில், நேற்று முன்தினம் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் கூட மாவட்ட தலைவர்களுக்குள், இது தொடர்பாக வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
தமிழகத்தில், காங்கிரசுக்கு 10 எம்.பி.,க்கள், 2 அமைச்சர்கள், 3 எம்.எல்.ஏ.,க்கள், 2 ராஜ்யசபா எம்.பி.,க்கள் உள்ளனர். மாவட்டத்திற்கு, தலா 50 நிர்வாகிகளை கூட, இவர்கள் செலவில் அழைத்துச் செல்வதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை. கட்சியும் கவலைப்படுவதாக தெரியவில்லை. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.