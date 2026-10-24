த.வெ.க.,விற்கு எதிரி இனி அண்ணாமலை தானா?: அந்துமணி பதில்கள்
த.வெ.க.,விற்கு எதிரி இனி அண்ணாமலை தானா?: அந்துமணி பதில்கள்
ADDED : அக் 24, 2026 05:33 AM
ADDED : அக் 24, 2026 05:33 AM
டில்லி மக்கள், இத்தகைய போராட்டக்காரர்களால் முகம் சுளிப்பதாகக் கேள்விப்படுகிறேன். வியாபாரிகள் ஏற்கனவே, தங்கள் வியாபாரம் பாதிக்கப்படுவதாக உச்ச நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு போட்டனர். இளைஞர்களாகவே இருந்தாலும், பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் குறுக்கிட்டால், பொதுமக்கள் சும்மா இருக்க மாட்டார்கள்.
அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் சொன்னபடி, மேற்படி, 'பார்ட்டி'கள், வெளிநாட்டு கைக்கூலிகள் என்பதை, அவர்களின் பின்னணியைப் படித்தால் புரிகிறது. பின்புலத்தில் உள்ளவர்களின் இலக்கே, நம் நாட்டின் ஜனநாயகத்தை அழித்து, நாட்டை, ஆட்சியைக் கைப்பற்றுவது தான்! இன்னும் சில மாதங்கள்... நடக்கப் போவதை பார்க்கத் தானே போகிறோம்!
அண்ணாமலை, ஒரு இன்னோவா கார் பார்சல் தயார் நிலையில் வைத்திருக்கட்டும் என்று அர்த்தம்.
அவர் இப்போது வியட்நாம் சென்றுள்ளதை தானே கூறுகிறீர்கள். அவர் ஏதாவது போராட்டம் என ஆரம்பிப்பார். அது எக்குதப்பாக தன் கையை மீறி போகும்போது, இப்படி 'கிரேட் எஸ்கேப்' ஆகிவிடுவது அவரது வழக்கம் தான், கோசலை!
பொறுமையும், சக மனிதர்களை மதிக்கும் பண்பும் குறைந்து விட்டதைக் காட்டுகிறது!
மனம் போன போக்கிலே மனிதன் போகலாமா... மனிதன் போன பாதையை மறந்து போகலாமா?