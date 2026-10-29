உதயநிதியின் அரசியல் எதிர்காலம்?.. :அந்துமணி பதில்கள்
உதயநிதியின் அரசியல் எதிர்காலம்?.. :அந்துமணி பதில்கள்
ADDED : அக் 29, 2026 05:09 AM
ADDED : அக் 29, 2026 05:09 AM
'நிரூபிக்க முடியாது' என்று தானே கூறியுள்ளார். 'நான் தவறு செய்யவில்லை' என்று கூறவில்லை பாருங்கள். பூனை பையிலிருந்து எட்டிப் பார்க்கிறதே!
அரசு புறக்கணித்தாலும், நீங்கள் உங்கள் பணியை சரியாக செய்தால், மக்கள் உங்களுக்கு ஆதரவு அளிப்பரே... நீங்கள் ஏன் செய்வதில்லை? அத்துடன் உங்கள் ஊதியத்தை புறக்கணிக்கிறீர்களா என்ன?
என் நல்ல நண்பரான, 'ஆனந்த விகடன்' ஸ்ரீனிவாசன் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்; இல்லையெனில் தனக்கு, விகடன் சின்னத்திரை விருதுகள் அளிக்க வேண்டும் என்று கூட கோரிக்கை வைப்பார் டிரம்ப்!
அவர் புதிதாக எதையும் சொல்லவில்லையே! சூப்பர் ஸ்டார் யாருன்னு கேட்டா, சின்ன குழந்தையும் சொல்லும்!
இதனால் நம் விமான போக்குவரத்து துறை வளரும். பல நாட்டு விமானங்களும் தமிழகம் முழுதும் தங்கள் சேவையை வழங்க முன்வரும். சுற்றுலாவும் வளரும்; வாணிபமும் பெருகும்.
தி.மு.க., கட்சி முடிந்தபோன சக்தியாக மாறி வரும் நிலையில், உதயநிதி தனக்கு அரசியலில் எதிர்காலம் இல்லை என்று உணர்ந்துள்ளார். அதனால், தன் தொகுதி மக்களின் அவலங்களை உதாசீனப்படுத்தி விட்டு, தன் முதலீடுகளில் கவனம் செலுத்த, வெளிநாடுகளுக்கு அவ்வப்போது பறந்து விடுகிறார்.