சிறையில் பாதுகாப்பு குளறுபடிக்கு என்ன காரணம்? வெளியானது புதிய தகவல்
சிறையில் பாதுகாப்பு குளறுபடிக்கு என்ன காரணம்? வெளியானது புதிய தகவல்
ADDED : அக் 31, 2026 06:23 AM
ADDED : அக் 31, 2026 06:23 AM
மதுரை: தமிழகத்தில் 3 மாவட்ட சிறைகள் தவிர, மற்ற மாவட்ட சிறைகளில் கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் பணியிடங்கள் தேவை இல்லை என சரண்டர் செய்யப்பட்டதே கைதிகள் தப்பிச்செல்வது, தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் ஊடுருவ காரணமாகின்றன என புகார் எழுந்துள்ளது.
தேனி தேக்கம்பட்டி சிறையில் 17 கைதிகள் தப்பிய சம்பவத்தால், மதுரை மத்திய சிறை காவலர்களின் பணி நேரம் 8 மணி நேரத்தில் இருந்து 12 மணி நேரமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் காவலர்கள் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகி உள்ளனர். அரசாணைப்படி 8 மணி நேரம் மட்டுமே பணி வழங்க வேண்டும். ஆனால் மதுரை சிறை டி.ஐ.ஜி.,யும், கண்காணிப்பாளரும் தன்னிச்சையாக 12 மணி நேரம் வேலை வாங்குவதாக காவலர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது: யாரோ செய்த தவறுக்காக எங்களை பழிவாங்குவதில் என்ன நியாயம். மனஉளைச்சல் அதிகரித்தால் பணியில் கவனம் சிதறும். அது சிறை பாதுகாப்பை கேள்விக்குறியாக்கும் என்பதை அதிகாரிகள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். மாவட்ட சிறைகளிலும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்படாமல் உள்ளது.
தற்போது தேனி, விழுப்புரம், தர்மபுரி சிறைகளில் மட்டுமே கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் பணியிடம் உள்ளது. மற்ற சிறைகளில் முன்பு இருந்தது. ஆனால் அதற்கான பணியிடங்களுக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படாததால் 2019ல் 'தேவை இல்லை' என அரசிடம் சரண்டர் செய்யப்பட்டு, அதற்கு பதில் ஜெயிலர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். ஜெயிலர் ஒவ்வொரு முறையும் மத்திய சிறை கண்காணிப்பாளரிடம் கேட்க வேண்டியிருக்கிறது. இதனால் சிறை பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி வருகிறது.
தேனி சிறையில் 3 உதவி சிறை அலுவலர்கள் பணியில் இருந்தும் அவர்களில் ஒருவரை இரவு அதிகாரியாக நியமிக்காதது யாருடைய தவறு. சிறைவிதிப்படி உதவி சிறை அலுவலரே புதிய கைதிகளை சிறைக்குள் அனுமதிக்க முடியும். அந்த இடத்தில் தலைமை காவலரை இரவு அதிகாரியாக நியமித்தது யார். இதற்கெல்லாம் காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல், சிறைத்துறையை சீர்த்திருத்த வேண்டும்; எங்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் எனக்கருதிய டி.ஜி.பி., சந்தீப்ராய் ரத்தோரை இடமாற்றியதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
எங்களுக்கு மீண்டும் 8 மணி நேர வேலை வழங்க வேண்டும். மாவட்ட சிறைகளில் மீண்டும் கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் பணியிடங்களை உருவாக்கி பாதுகாப்பை பலப்படுத்த வேண்டும் என்றனர்.