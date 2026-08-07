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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ எம்.பி.பி.எஸ்., மருத்துவ படிப்புகளுக்கு 6ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

எம்.பி.பி.எஸ்., மருத்துவ படிப்புகளுக்கு 6ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

எம்.பி.பி.எஸ்., மருத்துவ படிப்புகளுக்கு 6ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 09:01 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 09:01 PM

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புதுச்சேரி: எம்.பி.பி.எஸ்., உள்ளிட்ட மருத்துவ படிப்புகளுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்ப விநியோகம் துவங்கியது. வரும் 6ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என சென்டாக் அறிவித்துள்ளது. 

 எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ்., (பல் மருத்துவம்), பி.ஏ.எம்.எஸ்., (ஆயுர்வேதம்), பி.வி.எஸ்சி., (கால்நடை மருத்துவம்) படிக்க  நீட் மதிப்பெண் அவசியம். நீட் ரிசல்ட் வெளியாகி, அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் இறுதி செய்யப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஆன்லைனில் விண்ணப்ப விநியோகத்தை சென்டாக் அறிவித்துள்ளது.

விண்ணப்பிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் வரும் 6ம் தேதி வரை சென்டாக்கின் www.centacpuducherry.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ்., படிப்பினை பொருத்தவரை அரசு ஒதுக்கீடு இடங்கள், கிறிஸ்துவ, தெலுங்கு பேசும் சிறுபான்மையினர் இடங்கள், அகில இந்திய நிர்வாக இடங்கள், என்.ஆர்.ஐ., சீட்டுகள் உள்ளன.

ஆயுர்வேத  படிப்பினை பொருத்தவரை அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்கள், கால்நடை மருத்துவ படிப்பினை பொருத்தவரை சுயநிதி, என்.ஆர்.ஐ., சீட்டுகள் உள்ளன. மருத்துவ படிப்பில், அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு புதுச்சேரி மாணவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். அகில இந்திய நிர்வாக இடங்கள், சுய நிதி இடங்களுக்கு புதுச்சேரி மாணவர்கள், பிற மாநில மாணவர்கள், ஓ.சி.ஐ., பிரிவினர் விண்ணப்பிக்கலாம். கிறிஸ்துவ, தெலுங்கு பேசும் சிறுபான்மையினர் இடங்களுக்கு புதுச்சேரி மாணவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்கலாம்.  

கட்டணம் எவ்வளவு : அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க எஸ்.சி., எஸ்.டி., மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு 500 ரூபாய் கட்டணம், இதர பிரிவினர் 1,000 ரூபாய் விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். நிர்வாக இடங்களுக்கு மாணவர்கள் 2 ஆயிரம் ரூபாயும் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். என்.ஆர்.ஐ.. மற்றும் என்.ஆர்.ஐ.,ஸ்பான்சர்டு, ஓ.சி.ஐ., பிரிவினருக்கு விண்ணப்ப கட்டணமாக 5 ஆயிரம் ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கூடுதல் தகவல்களுக்கு 0413–2655570, 2655571 என்ற தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம். இத்தகவலை சென்டாக் ஒருங்கிணைப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

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