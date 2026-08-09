அனைத்து துறைகளும் இணைந்து பேனர்களை அகற்ற கலெக்டர் உத்தரவு
அனைத்து துறைகளும் இணைந்து பேனர்களை அகற்ற கலெக்டர் உத்தரவு
UPDATED : ஜூலை 24, 2026 10:21 PM
ADDED : ஜூலை 23, 2026 09:11 PM
UPDATED : ஜூலை 24, 2026 10:21 PM ADDED : ஜூலை 23, 2026 09:11 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி மாவட்ட நெடுஞ்சாலை பாதுகாப்பு பணிக்குழுவின் கூட்டம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது.
கலெக்டர் குலோத்துங்கன் தலைமை தாங்கினார். தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம், துணை கலெக்டர்கள், போலீசார், போக்குவரத்து துறை, நகர மற்றும் கிராமத் திட்டமிடல் துறை, நகராட்சி மற்றும் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர்கள், பொதுப்பணித்துறை மற்றும் வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில், தேசிய நெடுஞ்சாலையோரம் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் மற்றும் பல நாட்களாக பழுதாகி நிற்கும் வாகனங்களை அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து தீவிரப்படுத்த வேண்டும். விபத்து அபாயப் பகுதிகளை அடையாளம் கண்டு மறுபடியும் அங்கு விபத்து ஏற்படாத வகையில் பணிகளை மேம்படுத்த வேண்டும்.
சாலை பாதுகாப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தி, அனுமதி பெறாமல் வைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து பேனர்கள் மற்றும் கட் அவுட்டுகளை அகற்ற வேண்டும். தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணியினை விரைவுபடுத்துவதுடன், தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இயங்கும் மதுபான கடைகளை பொதுமக்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும்.
மினி வேன்களில் (407) உணவு பாதுகாப்புத்துறை அனுமதியின்றி பல்வேறு இடங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள உணவு கடைகளை அப்புறபடுத்த சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் வைக்கப்பட்டுள்ள பேனர்களை அனைத்து துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என, கலெக்டர் உத்தரவிட்டார்.