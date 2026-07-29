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சேக்கிழார் அரசுப் பள்ளியில் ‘தினமலர் – பட்டம்’ வழங்கல்

சேக்கிழார் அரசுப் பள்ளியில் ‘தினமலர் – பட்டம்’ வழங்கல்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:11 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:11 PM

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புதுச்சேரி: தட்டாஞ்சாவடி சேக்கிழார் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில், தினமலர் பட்டம் இதழை, கலை பண்பாட்டுத் துறை இயக்குனர் சக்திவேல் மாணவர்களுக்கு வழங்கினார்.

தட்டாஞ்சாவடி சுப்பையா நகர் சேக்கிழார் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில், தினமலர் நாளிதழின் மாணவர் பதிப்பான ‘பட்டம்’ இதழ் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது.  பள்ளி தலைமையாசிரியர் பழனி தலைமை தாங்கினார். கலை பண்பாட்டுத் துறை இயக்குனர் சக்திவேல் மாணவர்களுக்கு தினமலர் பட்டம் இதழை வழங்கி, அதன் சிறப்புகளை எடுத்துரைத்தார். நிகழ்ச்சியில், ஆசிரியர்கள் முருகன், அறிவழகன், கஸ்துாரி, ரேணுகா, ஐஸ்வர்யா, ஷீலா உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

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