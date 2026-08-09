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இந்திரகாந்தி தேசிய திறந்தநிலை பல்கலை மாணவர் சேர்க்கைக்கான தேதி நீட்டிப்பு

இந்திரகாந்தி தேசிய திறந்தநிலை பல்கலை மாணவர் சேர்க்கைக்கான தேதி நீட்டிப்பு

ADDED : ஆக 08, 2026 09:00 PM

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ADDED : ஆக 08, 2026 09:00 PM

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புதுச்சேரி: இந்திரகாந்தி தேசிய திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான இறுதி தேதி வரும் 16ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திராகாந்தி தேசிய திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் (இக்னோ) செய்திக்குறிப்பு :

இந்திராகாந்தி தேசிய திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு ஜூலை 2026 பருவத்திற்கான மாணவர் சேர்க்கைக்கான இறுதி தேதி வரும் 16ம் தேதி வரை நீட்டித்துள்ளது.

திறந்த மற்றும் தொலை துாரக்கல்வி மற்றும் ஆன்லைன் முறைகள் மூலம் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான இளநிலை, முதுநிலை, முதுநிலை டிப்ளமோ, டிப்ளமோ, சான்றிதழ் மற்றும் விழிப்புணர்வு படிப்புகளுக்கு ஆர்வம் தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் https://ignouadmission.samarth.edu.in, https://ignouiop.samarth.edu.in, https://ignouflip.samarth.edu.in, மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.

தொலைந்து போன கல்வி வாழ்க்கையை திரும்ப கொடுப்பதும் இனோவின் ஒரு தொலைதுார நோக்கமாகும். இதற்காகவே இந்த சேர்க்ககை்கான இறுதி தேதி நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. பணியில் இருப்போர், இல்லத்தரசிகள், மாணவர்கள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பை சேர்ந்தோர் அனைவரும் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இக்னோவில் இணைந்து தங்களின் உயர்கல்வி பயணத்தை துவங்கலாம். கூடுதல் கல்வி தகுதியை பெறுவது வேலைவாய்ப்பு சந்தையின் உங்களின் மதிப்பை நிச்சயமாக மேம்படுத்தும்.

கலை இளங்கலை, வணிகவியல் இளங்கலை, அறிவியல் இளங்கலை ஆகிய பட்டப்படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் தகுதியுடைய எஸ்.சி., எஸ்.டி., பிரிவை சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு, படிப்பு கட்டணத்தில் 50 சதவீதம் விலக்கு வழங்கப்படுகிறது. இது பற்றி மேலும் கூடுதல் விபரங்கள் பெற, இணையதளம் www.ignou.ac.in, மின்னஞ்சல் rcchennai@ignou.ac.in, rcchennaiadmissions@ignou.ac.in, தொலைபேசி எண் 044 26618040 ஆகியவற்றில் அணுகலாம் என, தெரிவித்துள்ளனர்.

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