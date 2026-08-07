தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ கத்தியை காட்டி மிரட்டியவர் கைது

கத்தியை காட்டி மிரட்டியவர் கைது

கத்தியை காட்டி மிரட்டியவர் கைது

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:12 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:12 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

புதுச்சேரி: பொதுமக்களை கத்தியை காட்டி மிரட்டிய வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

டி.நகர் உதவி சப்இன்ஸ்பெக்டர் விநாயகமூர்த்தி தலைமையிலான போலீசார் தட்டாஞ்சாவடி பகுதியில் நேற்று ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். கம்பளிசாமி மடம் பகுதியில் வாலிபர் ஒருவர் கத்தியை காட்டி பொது மக்களை மிரட்டுவதாக போலீசாருக்கு தகவல் வந்தது.

இதையடுத்து, போலீசார் அங்கு சென்ற போது, அந்த வாலிபர் தப்பியோட முயன்றார். அவரை விரட்டிப் பிடித்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் அவர், தட்டாஞ்சாவடி சந்தோஷ்குமார்,28; என தெரிய வந்தது. அவர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்து கைது செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us