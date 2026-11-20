/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/போதையில் ரகளை 2 பேர் கைது
UPDATED : நவ 20, 2026 01:01 AM
ADDED : நவ 20, 2026 01:01 AM
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காரைக்கால்: காரைக்காலில் போதையில் ரகளை செய்தவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
காரைக்கால், திருப்பட்டினம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் முருகன் ரோந்து சென்றபோது, மதுபோதையில் ஆபாசமாக பேசி, ரகளையில் ஈடுபட்ட நாகூரை சேர்ந்த முகிலன், 20; என்பவரை கைது செய்தார்.
இதேபோல், திருநள்ளாறு அம்பகரத்துார் பகுதியில் போதையில் ரகளையில் ஈடுபட்ட நன்னிலத்தை சேர்ந்த குமரேசன்,27, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.