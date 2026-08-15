மத்திய அரசு ஊழியர் வீட்டில் திருடிய ஆற்காடு கும்பல் கைது
மத்திய அரசு ஊழியர் வீட்டில் திருடிய ஆற்காடு கும்பல் கைது
UPDATED : ஆக 13, 2026 05:43 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 05:40 PM
புதுச்சேரி: கோரிமேட்டில் மத்திய அரசு ஊழியர் வீட்டில் 45 சவரன் நகைகளை திருடிய ஆற்காட்டை சேர்ந்த 3 பேரை போலீசார் கைது செய்து, 30 சவரன் நகை மற்றும் 1.12 லட்சம் ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்தனர்.
புதுச்சேரி, கோரிமேடு, இந்திரா நகர் விரிவாக்கம், முதல் குறுக்கு தெருவை சேர்ந்தவர் பினோத் நவீல்சன், 31; தனியார் பல்கலைக் கழகத்தில் உதவி பேராசிரியர். இவரது மனைவி ஜென்சி பிரிஸ்கில்லா, 29; கோரிமேட்டில் உள்ள நோய் கடத்தி கட்டுப்பாட்டு ஆராய்ச்சி மையம் (VCRC) மத்திய அரசு அலுவலகத்தில் பணிபுரிகிறார்.
கடந்த 24ம் தேதி பினோத் நவீல்சன் தனது மனைவி ஜென்சி பிரிஸ்கில்லாவை விழுப்புரத்தில் உள்ள அவரது பெற்றோர் வீட்டில் விட்டுவிட்டு, அவரது தாய், தந்தையுடன் திருநெல்வேலியில் உள்ள நல்லுார் தேவாலயத் திருவிழாவிற்குச் சென்றார்.
இதற்கிடையே, கடந்த 26ம் தேதி வீட்டின் இரண்டாவது தளத்தில் வாடகைக்குக் குடியிருக்கும் விஷ்ணு, பினோத் நவீல்சனை மொபைலில் தொடர்பு கொண்டு, வீட்டின் கதவு பூட்டு உடைக்கப்பட்டு இருப்பதாக தெரிவித்தார். இதையடுத்து, அவரது மனைவி ஜென்சி பிரிஸ்கில்லா விழுப்புரத்தில் இருந்த வீட்டிற்கு வந்தபோது, முன்பக்க கதவின் பூட்டு மற்றும் உள்ளே இருந்த 2 பீரோக்கள் உடைக்கப்பட்டு இருந்தது.
அதிலிருந்த 45 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் ரூ.10 ஆயிரம் ரொக்கம் திருடப்பட்டிருந்தது. இதுகுறித்து ஜென்சி பிரிஸ்கில்லா அளித்த புகாரின் பேரில், தன்வந்திரி நகர் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, எஸ்.பி., வம்சீதர ரெட்டி உத்தரவின்பேரில், இன்ஸ்பெக்டர் நாகராஜன், சப்-இன்ஸ்பெக்டர்கள் ராஜன், ராஜு தலைமையிலான தனிப்படை அமைத்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
அப்பகுதியில் உள்ள சி.சி.டி.வி., காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில், திருடில் ஈடுபட்டது ஆற்காட்டைச் சேர்ந்த சுந்தர், 49; என, தெரியவந்தது. அவரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு காமராஜர் நகர் பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார், பெண்கள் அணியும் தங்கச் சங்கிலியுடன் சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் சைக்கிளில் சுற்றிய நபரைப் பிடித்து சோதனை செய்தனர்.
அவரிடம் வீட்டை உடைக்கும் இரும்பு ராடு மற்றும் 3 தங்க வளையல்கள் இருந்தது. விசாரணையில், அவர் மத்திய அரசு ஊழியர் வீட்டில் நகை திருட்டில் தேடப்பட்டு வந்த ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், ஆற்காடு, அண்ணா சாலை, ஈஸ்வரன் தெருவை சேர்ந்த சுந்தர், 49, என்பது தெரியவந்தது.
விசாரணையில் டாடா ஏஸ் டிரைவரான சுந்தர், கடந்த 24ம் தேதி தனது வாகனத்தில் சைக்கிளுடன் புதுச்சேரிக்கு வந்ததும், அந்த சைக்கிள் மூலம் கோரிமேடு பகுதியில் சுற்றி வந்து, அங்கு பூட்டப்பட்டிருந்த வீட்டை நோட்டமிட்டு, இரவில் தனது கூட்டணிகளான ஆற்காடு, பூபதி நகர், ராஜகோபாலன் தெருவை சேர்ந்த செந்தில்குமார், 41; வாலாஜா, புளியங்கண்ணு, உடையார் தெருவை சேர்ந்த மோகனவேல், 41; ஆகியோருடன் இணைந்து வீட்டின் கதவை உடைத்து நகை மற்றும் பணத்தை திருடியது தெரியவந்தது.
மூன்று பேரையும் கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடம் இருந்த 30 சவரன் நகைகள் (242 கிராம்), ரூ.1 லட்சத்து 12 ஆயிரம் ரொக்கம், திருட்டுக்கு பயன்படுத்திய டாடா ஏஸ் வேன், சைக்கிள் மற்றும் இரும்பு ராடு ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட சுந்தர் மீது புதுச்சேரியில் 6 திருட்டு வழக்குகள், ஆற்காட்டில் 2 வழிப்பறி வழக்கும், செந்தில்குமார் மீது 1 கொலை வழக்கு, 2 திருட்டு வழக்கு உள்ளது. வழக்கில் விரைந்து குற்றவாளிகளை கைது செய்த போலீசாரை எஸ்.பி., கலைவாணன் பாராட்டினார்.