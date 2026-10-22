/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/சமூக குறுங்காடு பூங்கா ஆனந்தம் நகரில் திறப்பு
UPDATED : அக் 16, 2026 06:32 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:29 PM
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புதுச்சேரி: ஆனந்தம் நகரில் சமூக குறுங்காடு (மியாவாக்கி) பூங்காவை நாராயணசாமி எம்.எல்.ஏ., திறந்து வைத்தார்.
உழவர்கரை தொகுதி, ஆனந்தம் நகரில் தனியார் நிறுவன சி.எஸ்.ஆர். நிதியுதவியுடன் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட சமூக குறுங்காடு (மியாவாக்கி) பூங்கா திறப்பு விழா நடந்தது.
நாராயணசாமி எம்.எல்.ஏ., பூங்காவைத் திறந்து வைத்து, பூங்கா வளாகத்தில் மரக்கன்றுகளை நட்டார்.
இதில், உழவர்கரை நகராட்சி அதிகாரிகள், பூங்கா அமைப்பதற்கான சி.எஸ்.ஆர். நிதியுதவி வழங்கிய நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகள், என்.ஆர்.காங்., நிர்வாகிகள் மற்றும் ஆனந்தம் நகர் மக்கள் கலந்து கொண்டனர்.