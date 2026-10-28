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/புகார் பெட்டி /புதுச்சேரி/பாலத்தில் தெரியும் கம்பி

பாலத்தில் தெரியும் கம்பி

பாலத்தில் தெரியும் கம்பி

ADDED : அக் 27, 2026 04:25 PM

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ADDED : அக் 27, 2026 04:25 PM

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பாலத்தில் தெரியும் கம்பி: நுாறடி சாலை ரயில்வே மேம்பாலத்தில் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகம் அருகில் பாலத்தில் கம்பி தெரிவதால் விபத்து ஏற்படும் முன் சீர் செய்ய வேண்டும்.

செல்வம், புதுச்சேரி.

தெரு நாய்கள் தொல்லை: சாரம் லெனின் வீதியில் தெரு நாய்கள் தொல்லை அதிகமாக உள்ளதால் மக்கள் அச்சமடைந்து வருகின்றனர்.

கிருஷ்ணா, புதுச்சேரி.

போக்குவரத்து இடையூறு: அரியாங்குப்பம் – வீராம்பட்டினம் சாலையில் ஆக்கிரமிப்புகள் உள்ளதால் போக்குவரத்து இடையூறு ஏற்பட்டு வருகிறது.

தினகரன், அரியாங்குப்பம்.

டவுன் பஸ் தேவை: தேங்காய்த்திட்டு பகுதிக்கு டவுன் பஸ் இல்லாமல் மக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

மகேஷ், தேங்காய்த்திட்டு.

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