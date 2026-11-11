/புகார் பெட்டி /புதுச்சேரி/சாலை படுமோசம்
ADDED : நவ 05, 2026 05:18 PM
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சாலை படுமோசம்: அரியாங்குப்பம் புறவழிச் சாலை குண்டும், குழியுமாக உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
மாறன், அரியாங்குப்பம்.
தெரு நாய்கள் தொல்லை: அரியாங்குப்பம் காய்கறி மார்க்கெட் பகுதியில் தெரு நாய்கள் தொல்லை அதிகமாக உள்ளதால் மக்கள் அச்சமடைந்து வருகின்றனர்.
பிரபாகரன், அரியாங்குப்பம்.
டவுன் பஸ் தேவை: புதுச்சேரி பஸ் நிலையத்தில் இருந்து ஜிப்மருக்கு டவுன் பஸ் இல்லாமல் மக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
மகேஷ், புதுச்சேரி.
மழைநீர் தேங்கியுள்ளது: கடலுார் சாலை அரியாங்குப்பம் பகுதியில் மழை நீர் தேங்கி நிற்கிறது.
கிருஷ்ணன், நோணாங்குப்பம்.