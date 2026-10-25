சர்வதேச ஆராய்ச்சி தரவரிசை பட்டியல்: புதுச்சேரி பல்கலை பேராசிரியர்கள், விஞ்ஞானிகள் அசத்தல்
சர்வதேச ஆராய்ச்சி தரவரிசை பட்டியல்: புதுச்சேரி பல்கலை பேராசிரியர்கள், விஞ்ஞானிகள் அசத்தல்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:22 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:18 AM
புதுச்சேரி: சர்வதேச அளவிலான புகழ்பெற்ற ஆராய்ச்சி தரவரிசை பட்டியல்களில் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் அதிக எண்ணிக்கையில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
ஸ்டான்போர்டு பல்கலைக்கழகம் - எல்சேவியர் வெளியிட்ட உலகின் சிறந்த 2 சதவீத விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த 30 பேராசிரியர்களும், சாய்ரேங்க் அமைப்பின் சிறந்த 5 சதவீத விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் 25 பேரும் இடம்பெற்று சர்வதேச அளவில் பல்கலைக்கழகத்திற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.
சாய் ரேங்க் பட்டியலில் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் பிரகாஷ் பாபு உட்பட, 25 பேர் இடம் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
சர்வதேச தரவரிசையில் இடம் பிடித்து பல்கலைக்கழகத்திற்கு பெருமை சேர்த்துள்ள விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பேராசிரியர்களுக்குத் துணைவேந்தர் பிரகாஷ் பாபு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து உயர்தரமான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வதோடு, அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை சமூக நலனுக்கான பயனுள்ள தீர்வுகளாக மாற்ற தீவிரமாகச் செயல்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.