தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/கத்தியை காட்டி மிரட்டியவர் கைது

கத்தியை காட்டி மிரட்டியவர் கைது

கத்தியை காட்டி மிரட்டியவர் கைது

ADDED : நவ 06, 2026 07:44 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 06, 2026 07:44 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

புதுச்சேரி: லாஸ்பேட்டை சிறப்பு உதவி சப் இன்ஸ்பெக்டர் சரவணன் தலைமையிலான போலீசார் நேற்று (நவ.,5) மாலை இ.சி.ஆர்., லெனின் நகர் பகுதியில் ரோந்து சென்றனர்.

அங்கு கத்தியை காட்டி பொதுமக்களை மிரட்டிக் கொண்டிருந்த நபர் போலீசாரை பார்த்ததும் தப்பியோட முயன்றார். அவரை மடக்கி பிடித்து, போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அவர், லாஸ்பேட்டை முருகன் மகன் சந்தோஷ், 24, என தெரியவந்தது. அவரை கைது செய்த போலீசார் கத்தியை பறிமுதல் செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us