தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/மகனுடன் பைக்கில் சென்ற தாய் பலி

மகனுடன் பைக்கில் சென்ற தாய் பலி

மகனுடன் பைக்கில் சென்ற தாய் பலி

UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM

ADDED : நவ 05, 2026 03:24 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM ADDED : நவ 05, 2026 03:24 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பாகூர்: கடலுார் அடுத்த வானமாதேவி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஜெயப்பிரகாஷ் 27; இவரது தாய் விஜயலட்சுமி 56; இவர் இருவரும், கடந்த 1ம் தேதி கிருமாம்பாக்கம் அருகே உள்ள வம்பாபேட்டையில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றனர். பின்னர், அன்று இரவு ஜெயப்பிரகாஷ் தனது தாய் விஜயலட்சுமியை, பைக்கில் ஏற்றிக்கொண்டு ஊருக்கு திரும்பினர்.

இவர்கள் கிருமாம்பாக்கம் அரசு தொடக்கப்பள்ளி அருகே சென்ற போது, வேகத்தடையின் மீது பைக் ஏறிச் சென்ற போது, விஜயலட்சுமி நிலை தடுமாறி சாலையில் விழுந்து படுகாயமடைந்தார்.

உடனே, அங்கிருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அவர் இறந்தார்.

புகாரின் பேரில், கிருமாம்பாக்கம் போக்குவரத்து போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us