/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ தனியார் கம்பெனி ஊழியர் மர்ம சாவு
ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:58 AM
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புதுச்சேரி: ஏம்பலம் அருகே தனியார் கம்பெனி ஊழியர் இறப்பு குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
ஏம்பலம் அடுத்த கீழ்சாத்தமங்கலம் மாரியம்மன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் விஜயகுமார் 45, தனியார் கம்பெனி ஊழியர். குடிப்பழக்கம் உள்ள இவர் சரியாக வேலைக்கு செல்லாமல் குடித்து வந்தார். இந்நிலையில் நேற்று அதிகாலை 6 மணியளவில் அப்பகுதியில் உள்ள சமுதாயகூடம் பகுதியில் இறந்து கிடந்தார். இதுகுறித்து புகாரின் பேரில் மங்கலம் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விஜயகுமார் அதிக குடிபோதையில் இறந்தார அல்லது வேறு ஏதாவது காரணமா என விசாரித்து வருகின்றனர்.