பி.கே வெட்டிங் அண்ட் கன்வென்ஷன் சென்டர் திறப்பு விழா
பி.கே வெட்டிங் அண்ட் கன்வென்ஷன் சென்டர் திறப்பு விழா
ADDED : அக் 25, 2026 08:29 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி அருகே கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலையில் கோட்டக்குப்பம் பகுதியில் நவீன வசதிகளுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள பி.கே வெட்டிங் அண்ட் கன்வென்ஷன் சென்டர் திறப்பு விழா இன்று (அக்.,25) நடந்தது.
முதல்வர் ரங்கசாமி சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, கன்வென்ஷன் சென்டரை திறந்து வைத்தார். வானுார் எம்.எல்.ஏ., கவுதம், கோட்டக்குப்பம் நகராட்சித் தலைவர் ஜெயமூர்த்தி, நண்பர்கள், உறவினர்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
விழாவிற்கு வந்தவர்களை பி.கே வெட்டிங் அண்ட் கன்வென்ஷன் சென்டரின் உரிமையாளர்கள் பாஸ்கரன், அருண் மற்றும் விமல் ஆகியோர் வரவேற்று நன்றி கூறினர்.
அவர்கள் கூறுகையில், ‘திருமணங்கள், பெருநிறுவனக் கூட்டங்கள், சமூக நிகழ்ச்சிகள், கண்காட்சிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்வுகளை நடத்துவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியின் விருந்தோம்பல் மற்றும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு வசதிகளுக்கு ஒரு புதிய அடையாளமாக அமைந்துள்ளது.
முக்கிய சிறப்பம்சம்: பல்வேறு அளவிலான நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்ப பயன்படுத்தக்கூடிய உள் அரங்குகள் மற்றும் திறந்தவெளி நிகழ்ச்சிப் பகுதிகளின் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பாகும்.
3,000 பேர் வரை பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கான வசதிகளுடன், அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்கள் வருகை தரும் நிகழ்வுகளுக்கும் ஏற்ற வகையில் இந்த மையம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உள் அரங்குகளில் தேவைக்கேற்ப பிரித்துப் பயன்படுத்தக்கூடிய நகர்த்தக்கூடிய தடுப்புச் சுவர்கள் மூலம், நிகழ்ச்சியின் தன்மை, விருந்தினர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் செலவுத் திட்டத்திற்கு ஏற்ப அரங்கின் இடவசதியை மாற்றியமைத்துப் பயன்படுத்தலாம்.
இதன் மூலம் சிறிய குடும்ப நிகழ்வுகள் முதல் பெரிய அளவிலான மாநாடுகள் வரை பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை ஒரே வளாகத்தில் சிறப்பாக நடத்த முடியும். திறந்தவெளி நிகழ்ச்சிகள், வரவேற்பு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கண்காட்சிகளுக்காக அழகிய முறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட பசுமைத் தோட்டம் மற்றும் விசாலமான திறந்தவெளிப் பகுதியும் இம்மையத்தின் மற்றொரு சிறப்பம்சமாகும்.
சைவம் மற்றும் அசைவத்திற்கு முற்றிலும் தனித்தனி சமையலறைகள்:
இம்மையத்தில் 100 சதவீத தனித்தனியான சைவ மற்றும் அசைவ சமையலறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. முன்பதிவு மற்றும் நிகழ்ச்சி தொடர்பான விவரங்களுக்கு 88700 04108, 98946 47003 எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்’ என்றனர்.