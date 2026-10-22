/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/வாலிபர் தற்கொலை
UPDATED : அக் 12, 2026 01:29 AM
ADDED : அக் 12, 2026 01:27 AM
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புதுச்சேரி: மங்கலம் அடுத்த கீழூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜெயராமன் மகன் பிரபு, 30; டெக்ரேஷன் வேலை செய்து வந்தார். திருமணமாகவில்லை.
குடிப்பழக்கம் உள்ள இவர் அவ்வப்போது குடித்து விட்டு வீட்டிற்கு வந்தார். இதனை அவரது தாய் சுமதி கண்டித்தார்.
இதனால் மனமுடைந்த பிரபு நேற்று மதியம் அவரது அறையில் துாக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
மங்கலம் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.