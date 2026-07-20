ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:05 AM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:05 AM
நியூ ஜெர்சி: உலக கோப்பை கால்பந்தின் பைனலுக்கான டிக்கெட், ரூ. 22.14 கோடி வரை விற்கப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்காவில் நடந்த உலக கோப்பை தொடரில், ஒவ்வொரு போட்டிக்கும் ஏற்ப டிக்கெட் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இந்த 'டைனமிக் பிரைசிங்' (தேவைக்கு ஏற்ப மாற்றம்) முறைக்கு பல தரப்பில் இருந்து எதிர்ப்பு எழுந்தாலும், சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு ('பிபா') கடைசி வரை இதைக் கண்டுகொள்ளவில்லை. துவக்கத்தில் ரூ. 2.86 லட்சம் முதல், ரூ. 7.64 லட்சம் வரை என விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டு இருந்தன.
பின் பிரேசில், போர்ச்சுகல் உள்ளிட்ட முன்னணி அணிகள் வெளியேறியதால் டிக்கெட் விலைகள் அப்படியே பாதியாக குறைந்தன.
ரூ. 2.86 லட்சமாக இருந்த விலை, ரூ. 1.15 லட்சம் ஆனது. இருப்பினும் அர்ஜென்டினா அணி பங்கேற்கும் போட்டிகளுக்கான டிக்கெட் விலை விண்ணை முட்டின. நியூ ஜெர்சியின் மெட் லைப் மைதானத்தில் நடந்த பைனலுக்கான, இரண்டாவது வகை டிக்கெட்டுகள் விலை ரூ. 7 லட்சம் வரை விற்கப்பட்டன.
முன் வரிசையில் இருந்து பார்க்கும், முதல் வகை டிக்கெட் ரூ. 19 லட்சம் முதல் ரூ. 31.4 லட்சம், உணவு வசதியுடன் கூடிய ஸ்பெஷல் டிக்கெட் ரூ. 33 லட்சமாக இருந்தன.
ஆனால் இவை மறுவிற்பனை ('ரீசேல்) மார்கெட்டில் கோடிக் கணக்கில் விற்பனைக்கு வந்தன. இதன் படி, முதல் வகை டிக்கெட்டுகள் ரூ. 5.53 கோடி முதல் ரூ. 5.72 கோடி வரை விற்பனைக்கு வந்தன.
கோல் போஸ்டுக்கு அருகில் இருந்து பார்க்கும் வகையிலான (இருக்கை எண் 33, 34, 35, 36) டிக்கெட்டுகள் விலை ஒவ்வொன்றும் ரூ. 22.14 கோடி வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டன.
விளையாட்டு போட்டிகளில் அதிக விலைக்கு விற்ற டிக்கெட் இது தான் என சாதனை படைத்துள்ளது கால்பந்து.