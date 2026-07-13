குரோஷியாவுக்கு புதிய பயிற்சியாளர்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:23 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:23 PM
ஜாக்ரெப்: குரோஷிய கால்பந்து அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக ஸ்லாட்கோ டாலிக் 59, இருந்தார். இவரது பயிற்சியின் கீழ், 2018ல் பைனல் வரை சென்ற குரோஷியா, 2022ல் 3வது இடம் பிடித்தது. தொடர்ந்து 3வது முறையாக (2018, 2022, 2026) குரோஷிய அணியை உலக கோப்பைக்கு அழைத்துச் சென்றார் டாலிக். இதன் லீக் சுற்றில் இங்கிலாந்திடம் வீழ்ந்த குரோஷியா, பின் எழுச்சி கண்டு பனாமா, கானா அணிகளை வீழ்த்தி 'நாக்-அவுட்' சுற்றுக்கு முன்னேறியது. அடுத்து நடந்த 'ரவுண்டு-32' போட்டியில் போர்ச்சுகலிடம் தோல்வியடைந்த குரோஷியா, உலக கோப்பை தொடரில் இருந்து வெளியேறியது. இதனையடுத்து பயிற்சியாளர் பதவியில் இருந்து டாலிக் விலகினார்.
இந்நிலையில், குரோஷிய அணியின் பயிற்சியாளராக ஸ்லாவன் பிலிக் 57, ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார். இவர், ஏற்கனவே 2006-12ல் குரோஷிய அணிக்கு பயிற்சியாளராக இருந்துள்ளார். அதன்பின் இவர், இங்கிலாந்தில் நடக்கும் பிரிமியர் லீக் தொடரில் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் (2015-17), வெஸ்ட் புரோம்விச் ஆல்பியான் (2019-20) அணிகளுக்கும் பயிற்சி வழங்கினார். கடைசியாக (2023-24), சவுதி அரேபியாவின் அல்-பதேஹ் அணியின் பயிற்சியாளராக இருந்தார்.
பிலிக் கூறுகையில், ''குரோஷிய அணிக்கு மீண்டும் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டதில் மகிழ்ச்சி. கடந்த 2006ல் இருந்ததை விட, தற்போது முதிர்ச்சியும், அனுபவமும் கொண்ட பயிற்சியாளராக உள்ளேன். சர்வதேச கால்பந்து அரங்கில் வெற்றிகரமான அணியாக குரோஷியா திகழ விரும்புகிறேன்,'' என்றார்.