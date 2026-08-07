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செங்கல்பட்டில் சுரங்கப்பாதை பணி முடங்கி 9 ஆண்டாச்சு! ரயில்வே அனுமதி தருவதில் தொடரும் இழுபறி

செங்கல்பட்டில் சுரங்கப்பாதை பணி முடங்கி 9 ஆண்டாச்சு! ரயில்வே அனுமதி தருவதில் தொடரும் இழுபறி

UPDATED : ஜூலை 23, 2026 09:36 PM

ADDED : ஜூலை 23, 2026 09:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 23, 2026 09:36 PM ADDED : ஜூலை 23, 2026 09:32 PM

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செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு - திருக்கழுக்குன்றம் சாலையில் சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணி, ரயில்வே துறையின் அனுமதி கிடைக்காததால், ஒன்பது ஆண்டுகளாக கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. இதனால், 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் பரிதவித்து வருகின்றனர். சென்னை - விழுப்புரம் சாலை, செங்கல்பட்டு - திருக்கழுக்குன்றம் வழித்தடத்தில், ரயில்வே கடவுப்பாதை உள்ளது. இப்பகுதியில், அடிக்கடி ரயில்வே கேட் மூடப்படுவதால், அவசர காலத்திற்கு இப்பகுதியை கடக்க முடியால், வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்.

இதை தொடர்ந்து, ரயில்வே மேம்பாலம் மற்றும் சுரங்கப்பாதை அமைக்க தமிழக அரசிடம், அப்பகுதி மக்கள், அரசியல் கட்சியினர், சமூக ஆர்வலர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர்.

அதன்பின், ரயில்வே மேம்பாலம் மற்றும் சுரங்கப்பாதை கட்ட, 2012ம் ஆண்டு, தமிழக அரசு நிதி ஒதுக்கியது. இதையடுத்து, ரயில்வே மேம்பாலம் கட்டப்பட்டு, 2014ம் ஆண்டு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது.

இந்நிலையில், இலகுரக வாகனங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் நடந்து செல்லும் வகையில் சுரங்கப்பாதை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு, ரயில்வே தண்டவாள பகுதியில், 2017ம் ஆண்டு சுரங்கப்பாதை பணிகளை ரயில்வே நிர்வாகம் முடித்தது.

மீதமுள்ள பணிகள், நெடுஞ்சாலை துறை கட்டுப்பாட்டில் வருகிறது. நெடுஞ்சாலை துறையினர், ஒன்பது ஆண்டுகளாக இப்பணியை கிடப்பில் போட்டுள்ளனர்.

இதனால், செங்கல்பட்டை சுற்றியுள்ள மேலமையூர், வல்லம், ஆலப்பாக்கம், குண்ணவாக்கம் உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ - மாணவியர், தண்டவாளத்தை ஆபத்தான வகையில் கடந்து சென்று வருகின்றனர்.

இதற்கிடையில், நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் மற்றும் ரயில்வே பொறியாளர்கள், சுரங்கப்பாதை அமைந்துள்ள பகுதியில், சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆய்வு செய்தனர்.

அதன்பின், நெடுஞ்சாலைத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் கட்ட வேண்டிய சுரங்கப்பாதை பணியின் வடிவமைப்பு வரைபடங்கள், ரயில்வே துறையிடமிருந்து ஒப்புதல் பெறுவதற்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

தற்போது, சுரங்கப்பாதையில் முட்செடிகள் வளர்ந்து, மழைநீர் மற்றும் கழிவுநீர் தேங்கியுள்ளது. இங்கு, இறைச்சி கழிவுகள் கொட்டி துார்ந்துள்ளது. இதனால், இவ்வழியாக செல்லும் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர். நிலத்தடி நீர் விஷமாக மாறும் அபாயம் உள்ளது.

இப்பகுதியில், ரயில்வே மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறை திட்ட அதிகாரிகள் மெத்தனத்தால், சுரங்கப்பாதை தேடும் நிலைக்கு மாறியுள்ளதாக, அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர்.

எனவே, கிராம மக்கள் மற்றும் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ - மாணவியரின் நலன் கருதி, சுரங்கப்பாதை பணியை விரைந்து முடிக்க, தமிழக முதல்வர் மற்றும் கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தண்டவாள பகுதியில் இருந்து சாலைக்கு வருவதற்காக பாதை அமைக்க, ரயில்வே நிர்வாகம் அனுமதி அளிக்காததால், கட்டுமான பணி ஒன்பது ஆண்டுகளாக இழுபறியாக இருக்கிறது.

ரயில்வே பகுதியில் சுரங்கப்பாதை பணி முழுமை பெறாததால், உயிர் பயத்தில் தண்டவாளத்தை கடந்து செல்கிறோம். ரயில்வே தண்டவாள பகுதியில் சுரங்கப்பாதை பணி முடிந்துள்ளது. ஆனால், நெடுஞ்சாலை துறை பகுதியில் அமைக்க வேண்டிய பணி முடியாமல் உள்ளது. இப்பணியை விரைவாக முடிக்க, ரயில்வே மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். - சி.எம்.சுரேஷ், சமூக ஆர்வலர், மேலமையூர், செங்கல்பட்டு.


நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: செங்கல்பட்டில் ரயில்வே சுரங்கப்பாதை பணி, நெடுஞ்சாலைத் துறை திட்டங்கள் அலகின் கண்காணிப்பில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த அலுவலகம், நெடுஞ்சாலை துறையுடன், கடந்த ஜூன் மாதம் இணைக்கப்பட்டது. இப்பணியை, ஒரு மாதத்திற்கு முன் தான், நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள் அலகில் இருந்து, நெடுஞ்சாலை துறை கட்டுமான பிரிவிடம் ஒப்படைத்தனர். ரயில்வே சுரங்கப்பாதை பணியில், மீதமுள்ள 23 சதவீத பணிகளை முடிக்க, ரயில்வே நிர்வாகம் அனுமதி கொடுத்த பின் தொடங்கப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



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