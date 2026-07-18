சென்னை : கிரைம் கார்னர்01

ADDED : ஜூலை 18, 2026 03:43 AM
லாரியில் பைக் மோதி வாலிபர் பலி
மதுரவாயல்: கொளத்துாரைச் சேர்ந்த பிரவீன்குமார், 27, ஓட்டிச் சென்ற 'யமஹா' பைக், மதுரவாயல் பை - பாஸ் சாலையோரம், பழுதாகி நிறுத்தப்பட்டிருந்த லாரியின் பின்புறம் மோதியது. இதில், சம்பவ இடத்திலேயே பிரவீன்குமார் உயிரிழந்தார். லாரி ஓட்டுநரான, தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரமேஷ், 47, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
மின்சாரம் பாய்ந்து முதியவர் உயிரிழப்பு
செம்பியம்: பெரம்பூர், முனியப்பா செட்டி தெருவைச் சேர்ந்த தலப்பாணி ஜெயராமுலு, 67, அதே பகுதியில் மாவு அரவை கடை நடத்தி வருகிறார். நேற்று முன்தினம் இரவு மாவு அரைப்பதற்காக, 'கிரைண்டரை' இயக்கிய போது, மின்சாரம் பாய்ந்து இறந்தார்.
பெண்ணை ஏமாற்றிய போலீஸ்காரர் கைது
சென்னை: சென்னையில் உள்ள தனியார் வங்கியில், மயிலாடுதுறையைச் சேர்ந்த 26 வயது இளம்பெண் பணிபுரிந்து வருகிறார்.
இவர், திருச்சி ஆயுதப்படை போலீஸ்காரரான கார்த்திகேயன் என்பவரை காதலித்தார். திருமணம் செய்வதாக கூறி, பெரியமேடில் உள்ள விடுதியில் அப்பெண்ணை கார்த்திகேயன் தங்க வைத்தார்.
தற்போது ஏமாற்றி வருவதாக அப்பெண் புகாரையடுத்து, வேப்பேரி மகளிர் போலீசார், கார்த்திகேயனை நேற்று கைது செய்தனர்.
வங்கியில் தீ: ஆவணங்கள் நாசம்
பூந்தமல்லி: பூந்தமல்லி அடுத்த சென்னீர்குப்பத்தில் உள்ள கனரா வங்கியில் நேற்று காலை தீ விபத்து ஏற்பட்டது. பணம் மற்றும் நகை வைக்கப்பட்டிருந்த அறையில் தீ பரவுவதற்கு முன், பூந்தமல்லி தீயணைப்பு வீரர்கள், தீயை அணைத்தனர்.
இந்த விபத்தில், வங்கியில் இருந்த கணினி, பிரின்டர், 'ஏசி' மற்றும் ஆவணங்கள் எரிந்து நாசமாயின. மின் கசிவு காரணமா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என, பூந்தமல்லி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கஞ்சா விற்ற தம்பதி கைது
வியாசர்பாடி: வியாசர்பாடியில் நேற்று, கஞ்சா விற்ற முகுந்தனை, 55, போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணைக்கு பின், அவருக்கு கஞ்சா விற்ற அதே பகுதியைச் சேர்ந்த முனியாண்டி, 50, அவரது மனைவி கற்பகம், 40, ஆகியோரையும், போலீசார் கைது செய்தனர்.
மணலிபுதுநகர், துவாரகா நகர் சந்திப்பில் கஞ்சா விற்ற ஒடிஷா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சந்திரகாந்த், 30, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.