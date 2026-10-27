புதிய பேருந்து பழுது பயணியர் பரிதவிப்பு

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ADDED : அக் 05, 2026 09:54 PM
போரூர்: பூந்தமல்லியில் இருந்து தி.நகருக்கு இயக்கப்பட்ட புதிய பேருந்து போரூர் அருகே நேற்று பழுதாகி நின்றதால், பயணியர் பரிதவித்தனர்.
போக்குவரத்து துறையில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட பேருந்துகள், மாநகர போக்குவரத்து கழகம் வாயிலாக இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், பூந்தமல்லியில் இருந்து நேற்று காலை புறப்பட்ட தடம் எண் ‘154’ புதிய மாநகர பேருந்து தி.நகர் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது. 30க்கும் மேற்பட்ட பயணியர் இருந்தனர்.
போரூர் மேம்பாலத்தின் கீழ் உள்ள நிறுத்தத்தில் பயணியரை ஏற்றுவதற்காக நிறுத்தப்பட்ட பேருந்தை, ஓட்டுநரால் மீண்டும் இயக்க முடியவில்லை.
இதையடுத்து பயணியர், மாற்று பேருந்துகளில் ஏறி சென்றனர். பணிமனையில் இருந்து ஊழியர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு, பேருந்தில் ஏற்பட்ட பழுது சரி செய்யப்பட்ட பின், மீண்டும் இயக்கப்பட்டது. பேருந்தில் பிரச்னை ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.