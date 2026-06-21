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இன்று இனிதாக: சென்னை

இன்று இனிதாக: சென்னை

UPDATED : அக் 06, 2026 11:28 PM

ADDED : அக் 06, 2026 04:06 PM

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UPDATED : அக் 06, 2026 11:28 PM ADDED : அக் 06, 2026 04:06 PM

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ஆன்மிகம்

சதானந்த மடம்

சுவாமிகளின் மாத குருபூஜை விழா, மகேஸ்வரி பூஜை, தலைமை: நீதிபதி ஜோதிமணி,- காலை 9:00 மணி முதல். இடம்: சதானந்தா புரம், பெருங்களத்துார்.

சிவசுப்ரமணிய சுவாமி கோவில்

அபிஷேகம்,- காலை 6:00 மணி, ராகவன்ஜியின் கந்தர் அலங்காரம்,- மாலை 6:00 மணி. இடம்: இ.சி.ஆர்., நீலாங்கரை.

பொது

கண்காட்சி

நவராத்திரி கொலு பொம்மைகள் கண்காட்சி, காலை 9:00 மணி. இடம்: அன்னை தெரசா மகளிர் வளாகம், வள்ளுவர் கோட்டம் அருகில், நுங்கம்பாக்கம்.

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