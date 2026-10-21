இன்று இனிதாக: சென்னை

UPDATED : அக் 15, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 14, 2026 04:46 PM
ஆன்மிகம்
* கபாலீஸ்வரர் கோவில்
நவராத்திரியை முன்னிட்டு, நடன நிகழ்ச்சி- – காலை 8:30 மற்றும் மாலை 4:30 மணி. கற்பகாம்பாள் மகேஸ்வரி அலங்காரத்துடன் ரிஷப வாகனத்தில் அருள்பாலித்தல்- – மாலை 6:00 மணி. இடம்: மயிலாப்பூர்.
* முருகப்பெருமான் கோவில்
நவராத்திரி ‘சக்தி’ கொலு சிறப்பு பூஜைகள்- – காலை 11:00 மணி. பாராயணம், கொலு பாட்டு- – மாலை 5:00 மணி. கெஜலட்சுமி அம்மன் அலங்காரம்- – மாலை 5:30 மணி. இடம்: வடபழனி.
* பார்த்தசாரதி கோவில்
வேதவல்லி தாயார் லட்சார்ச்சனை- – மாலை 4:00 மணி. தாயார் யாளி வாகன புறப்பாடு- – மாலை 7:00 மணி. இடம்: திருவல்லிக்கேணி.
* வடிவுடையம்மன் கோவில்
நவராத்திரி திருவிழா ஐந்தாம் நாளில், உற்சவ அம்மன், பத்மாவதி அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி மாடவீதி உத்சவம் – இரவு 7:00 மணி. இடம்: தேரடி, திருவொற்றியூர்.
* அஷ்டலட்சுமி கோவில்
நவராத்திரியை முன்னிட்டு கலை நிகழ்ச்சிகள்- – மாலை 4:00 மணி. மோகினி அவதாரத் திருக்கோலம்- – மாலை 6:00 மணி. இடம்: பெசன்ட்நகர்.
* பஞ்சமி வாராகி வித்யா பீடம்
உயிர்மை இன்டர்நேஷனல் அகாடமி குரு கவுசல்யாவின் மாணவியரது நடனம் –- மாலை 6:30 மணி. இடம்: எஸ்.எஸ்., மகால் வளாகம், பள்ளிக்கரணை.
* வீராத்தம்மன் கோவில்
நிருத்ய பிரவேஷ் பைன் ஆர்ட்ஸ் பள்ளி குரு மித்ரா மகேஷ் மாணவியரின் நடனம் –- மாலை 6:00 மணி. இடம்: ஜல்லடியன்பேட்டை.
* ஆதிபுரீஸ்வரர் கோவில்
கருமாரியம்மன் அலங்காரம், லலிதா சகஸ்ரநாம குங்கும அர்ச்சனை -– மாலை 6:00 மணி. இடம்: பள்ளிக்கரணை.
* ஸ்ரீ ஸத்சங்கம்
நவராத்திரி விழா, நாம ஸங்கீர்த்தனம், ஸந்த் முரளிதாஸ் பாகவதர் குழுவினர் – மாலை 6:30 முதல் 7:30 மணி வரை. இடம்: ஸ்ரீ ஸத்ஸங்கம், அண்ணா சாலை, பம்மல்.
* தேனுபுரீஸ்வரர் கோவில்
நவராத்திரி விழா, ராஜ ராஜேஸ்வரி அலங்காரம் –மாலை 7:00 மணி.இடம்: தேனுபுரீஸ்வரர் கோவில், மாடம்பாக்கம்