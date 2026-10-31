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இன்று இனிதாக: சென்னை

இன்று இனிதாக: சென்னை

UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 30, 2026 06:36 PM

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UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 30, 2026 06:36 PM

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நுால் வெளியீடு

முனைவர் வா.மு.சே.ஆண்டவரின் ‘தமிழும் ஜப்பானியமும்’ நுால் மற்றும் ‘கவிதை உறவு’ சிறப்பிதழ் வெளியீடு– சிறப்புரை அமைச்சர் விசுவநாதன். – மாலை 6:00 மணி. இடம்: அரிகந்த ஏசி ஹால், அசோகா ஹோட்டல், எழும்பூர்.

ஏழிசை வேந்தர் நினைவு நாள்

எம்.கே.தியாகராஜ பாகவதரின் 67வது நினைவு நாள் மற்றும் ‘தியாகராஜ பாகவதர் வாழ்க்கை சரித்திரம்’ நுால் வெளியீட்டு விழா – மாலை: 4:00 மணி. இடம்: அண்ணா நுாற்றாண்டு நினைவு நுாலகம், 2ம் தளம், கோட்டூர்புரம்.

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