/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ மின்சார திட்டத்துக்கு எதிராக தீர்மானம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:23 PM
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வெள்ளலூர்: வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கு கழிவில் இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்க மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது. இதற்கு அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், வெள்ளலூர் பேரூராட்சி மன்றத்தின் அவசர கூட்டம் தலைவர் மருதாசலம் தலைமையில் நடந்தது. மின்சார தயாரிப்பு திட்டத்துக்கு எதிராக கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
‘வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கால் சுகாதார பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. ஏற்கனவே ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை சரி செய்யாமல், புதிய திட்டத்தை அமைத்தால் அப்பகுதியின் சுகாதாரம், மக்களின் உடல்நிலை மேலும் பாதிப்படையும். எனவே அத்திட்டத்தை அமைக்க கூடாது’ என தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.