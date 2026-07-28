மாணவர் மன்ற பொறுப்பேற்பு விழா

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ மாணவர் மன்ற பொறுப்பேற்பு விழா
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:51 PM
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கோவை: ஸ்ரீ பி மல்லையன் மெட்ரிக் மேல்நிலைபள்ளியில் 2026–27ம் கல்வி ஆண்டிற்கான மாணவர் மன்ற பொறுப்பேற்பு விழா நேற்று நடந்தது.
சிறப்பு விருந்தினராக நேரு கல்வி குழுமத்தின் தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணகுமார் மாணவர்களுக்கு பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
முதல்வர் ரேகா மணிகண்டன் வரவேற்றார். தாளாளர் சண்முகம் மாணவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய பின்பற்ற வேண்டிய நல்ல விஷயங்களை எடுத்துரைத்தார். நிறைவாக, பள்ளி மாணவர் தலைவி நன்றி உரை வழங்க, விழா நிறைவடைந்தது.