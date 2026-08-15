/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ 1008 அகல் விளக்கு ஏற்றி பூஜை
ADDED : ஆக 14, 2026 07:24 PM
அ நிறம் | அளவு
மேட்டுப்பாளையம்: ஆடி வெள்ளியை முன்னிட்டு, பால்குடம் பக்தர்கள் பாதயாத்திரை குழு சார்பில், தேக்கம்பட்டி வனபத்ரகாளியம்மன் திருப்பணி சிறக்கவும், உலக நலன் வேண்டியும் 200க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள், வனபத்திரகாளியம்மன் கோவில் வளாகத்தில் 1008 அகல் விளக்கு ஏற்றி பூஜை செய்தனர்.
முன்னதாக கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்களுக்கு சிறப்பு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இதற்கான ஏற்பாட்டினை பாதயாத்திரை குழு தலைவர் பாஸ்கர் செயலாளர் கணேசன் ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரபாகரன் உள்ளிட்ட பலர் செய்திருந்தனர்.
----