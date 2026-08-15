தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ 1008 அகல் விளக்கு ஏற்றி பூஜை

1008 அகல் விளக்கு ஏற்றி பூஜை

1008 அகல் விளக்கு ஏற்றி பூஜை

ADDED : ஆக 14, 2026 07:24 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 07:24 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

மேட்டுப்பாளையம்: ஆடி வெள்ளியை முன்னிட்டு, பால்குடம் பக்தர்கள் பாதயாத்திரை குழு சார்பில், தேக்கம்பட்டி வனபத்ரகாளியம்மன் திருப்பணி சிறக்கவும், உலக நலன் வேண்டியும் 200க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள், வனபத்திரகாளியம்மன் கோவில் வளாகத்தில் 1008 அகல் விளக்கு ஏற்றி பூஜை செய்தனர்.

முன்னதாக கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்களுக்கு சிறப்பு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இதற்கான ஏற்பாட்டினை பாதயாத்திரை குழு தலைவர் பாஸ்கர் செயலாளர் கணேசன் ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரபாகரன் உள்ளிட்ட பலர் செய்திருந்தனர்.

----

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us